Cómo será el festejo del Día del Hincha de Boca en La Bombonera

Por Sitio Andino Deportes







Cada 12 de diciembre se conmemora el Día del Hincha de Boca en Argentina, jornada en la que los fanáticos del club se juntan para celebrar su pasión, el fanatismo por el equipo y la identidad que los une. Mirá cómo será la celebración.

Así será la fiesta del Día del Hincha de Boca en La Bombonera Este viernes, La Bombonera volverá a abrir sus puertas para que los hinchas celebren el Día del Hincha de Boca. Los accesos se habilitarán a las 17, mientras que el evento comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 20.

La jornada contará con murgas y bandas en vivo, entre ellas Un Poco de Ruido y Los Amantes de La Boca, además de diversas actividades de animación, en un programa pensado para que las familias disfruten juntas de la fiesta.

¡Feliz Día del Hincha de Boca!



́ .

17:00 hs – Apertura de puertas

18:00 hs – Inicio del evento



Ingreso: socios con carnet | no socios con DNI pic.twitter.com/FDAntqBKoV — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 12, 2025 Por primera vez, el club permitirá la entrada a socios de todas las categorías, cada uno con un invitado, lo que brindará la oportunidad a miles de fanáticos que no suelen asistir a los días de partido de vivir la celebración desde adentro. El ingreso será mediante carnet de socio o DNI, tanto para miembros como para invitados. / Ámbito

