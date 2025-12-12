12 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cómo será el festejo del Día del Hincha de Boca en La Bombonera

Cada 12 de diciembre se celebra el Día del Hincha de Boca en Argentina. Conocé cómo se vivirá la fiesta en La Bombonera.

Por Sitio Andino Deportes

Cada 12 de diciembre se conmemora el Día del Hincha de Boca en Argentina, jornada en la que los fanáticos del club se juntan para celebrar su pasión, el fanatismo por el equipo y la identidad que los une. Mirá cómo será la celebración.

Así será la fiesta del Día del Hincha de Boca en La Bombonera

Este viernes, La Bombonera volverá a abrir sus puertas para que los hinchas celebren el Día del Hincha de Boca. Los accesos se habilitarán a las 17, mientras que el evento comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 20.

La jornada contará con murgas y bandas en vivo, entre ellas Un Poco de Ruido y Los Amantes de La Boca, además de diversas actividades de animación, en un programa pensado para que las familias disfruten juntas de la fiesta.



Por primera vez, el club permitirá la entrada a socios de todas las categorías, cada uno con un invitado, lo que brindará la oportunidad a miles de fanáticos que no suelen asistir a los días de partido de vivir la celebración desde adentro. El ingreso será mediante carnet de socio o DNI, tanto para miembros como para invitados. / Ámbito

