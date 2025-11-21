¿Huele a despedida? Sebastián Villa sorprendió a los hinchas de la Lepra con un misterioso posteo

Por Sitio Andino Deportes







En las últimas horas, Sebastián Villa sorprendió a los fanáticos de Independiente Rivadavia con un posteo en sus redes sociales que genera dudas sobre su continuidad. En esta nota te contamos todos los detalles de su posible salida y a qué club de Primera podría sumarse.

Futuro incierto: Sebastián Villa sorprende y podría dejar Independiente Rivadavia A través de sus redes sociales, el delantero Sebastián Villa publicó un enigmático posteo acompañado de una foto junto al presidente del club, Daniel Vila. El extremo de 29 años, que se consagró campeón de la Copa Argentina con la Lepra el pasado 5 de noviembre, expresó: "Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá".

Sebastián Villa (2) La imagen causó un verdadero shock entre los fanáticos de Independiente Rivadavia, quienes ahora sospechan que el delantero colombiano podría dejar el club.

Durante su paso por el conjunto mendocino, Villa disputó 60 partidos y anotó diez goles, dejando una marca significativa desde su llegada en julio de 2024. Aunque su contrato se extiende hasta mediados de 2026, todo indica que podría no seguir vistiendo la camiseta del Azul del Parque.

Recientemente, comenzaron a circular rumores sobre su posible destino en River Plate, donde ya se habrían iniciado los primeros contactos para gestionar su llegada. Si querés mantenerte informado sobre todo lo que sucede en el mundo del deporte, tanto en Mendoza como en el resto del país y del mundo, hacé clic aquí y accedé a las noticias más completas.