12 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
investigación

San Rafael: denunció la desaparición de su vecino y lo hallaron muerto

La denuncia de un vecino activó la búsqueda de un hombre de 64 años. El cuerpo fue encontrado en la zona de Cuadro Nacional.

San Rafael: denunció la desaparición de su vecino y lo hallaron muerto

San Rafael: denunció la desaparición de su vecino y lo hallaron muerto

Por Sección Policiales

El hombre que era buscado desde ayer en San Rafael fue hallado sin vida este viernes. Se trata de Nicolás Antonio Demarque, de 64 años, cuyo paradero había sido denunciado a través de una alerta al 911.

Según informó el parte policial, la búsqueda se había iniciado tras el aviso de un vecino de la víctima, quien manifestó que Demarque, domiciliado en la zona de calle El Monte, en Cuadro Nacional, no era visto desde hacía al menos cuatro días. El denunciante indicó además que tampoco sus familiares tenían novedades sobre su paradero.

Lee además
La segunda edición del Rafting Solidario se realizará el 14 de diciembre. video
este fin de semana

Rafting solidario en San Rafael: una bajada para ayudar a hogares de adultos mayores
Bibiana Travi, magíster en trabajo social. video
Salud y comunidad

El Hospital Teodoro J. Schestakow reunió a especialistas en las Jornadas de Trabajo Social y Salud 2025

Ante la denuncia de desaparición, se activó el protocolo de averiguación de paradero y se dispuso un amplio operativo de búsqueda. En el procedimiento participaron efectivos de distintas áreas policiales, entre ellas Canes, Grupo VANT, UMAR, Policía Montada y Policía Rural, además de verificaciones en la Terminal de Ómnibus y en el hospital Schestakow, donde no se registraban ingresos recientes a nombre del hombre.

En el marco de ese operativo, fue hallado un cuerpo en la zona, en el Canal Marginal, a unos mil metros de la ruta 146, en la zona de Cuadro Bombal.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento. La causa continúa bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Minería: los proyectos María Elsa y Camila comienzan el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental

San Rafael llevó su oferta de turismo a la Costa Atlántica y alcanzó miles de visitantes

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

El Hospital Teodoro J. Schestakow suma una Habitación de Despedida para acompañar uno de los duelos más difíciles

OSEP San Rafael reconoció demoras de hasta 40 días en medicación oncológica: 50 pacientes afectados

Contienen un incendio en San Rafael tras intensos operativos y trabajo coordinado

San Rafael celebrará el Día de la Democracia y los Derechos Humanos con una jornada artística

San Rafael definió cómo funcionará el comercio durante las Fiestas de Fin de Año

LO QUE SE LEE AHORA
Un hombre fue baleado tras una riña en Guaymallén y permanece internado.
Tras defender a su hijo

Un hombre fue baleado en una riña en Guaymallén y permanece internado

Las Más Leídas

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti video
Fuerte acusación

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.
Reforma Educativa

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia
Efemérides

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron el traslado urgente al hospital Notti
Las Violetas

Un niño de dos años fue atropellado tras una peligrosa maniobra en Lavalle y permanece internado

La historia y la ciencia abren un diálogo que muestra cómo la masturbación influye en la sexualidad
Tabués y verdades

Sexualidad, pareja y masturbación: entre la ansiedad, el placer y el mito

Te Puede Interesar

Fausto Morcos perdió la vida tras ser atropellado por una mujer que cruzó un semáforo en rojo.
desgarrador

El dolor puesto en palabras: la carta de la familia de Fausto Morcos leída ante la jueza

Por Cecilia Zabala
La canasta básica subió más que la inflación: cuánto necesita una familia para no ser pobre
ECONOMÍA FAMILIAR

La canasta básica subió más que la inflación: cuánto necesita una familia para no ser pobre

Por Soledad Maturano
El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar
¿Te lo vas a perder?

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar

Por Sitio Andino Turismo