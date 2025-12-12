San Rafael: denunció la desaparición de su vecino y lo hallaron muerto

Por Sección Policiales







El hombre que era buscado desde ayer en San Rafael fue hallado sin vida este viernes. Se trata de Nicolás Antonio Demarque, de 64 años, cuyo paradero había sido denunciado a través de una alerta al 911.

Según informó el parte policial, la búsqueda se había iniciado tras el aviso de un vecino de la víctima, quien manifestó que Demarque, domiciliado en la zona de calle El Monte, en Cuadro Nacional, no era visto desde hacía al menos cuatro días. El denunciante indicó además que tampoco sus familiares tenían novedades sobre su paradero.

Ante la denuncia de desaparición, se activó el protocolo de averiguación de paradero y se dispuso un amplio operativo de búsqueda. En el procedimiento participaron efectivos de distintas áreas policiales, entre ellas Canes, Grupo VANT, UMAR, Policía Montada y Policía Rural, además de verificaciones en la Terminal de Ómnibus y en el hospital Schestakow, donde no se registraban ingresos recientes a nombre del hombre.

En el marco de ese operativo, fue hallado un cuerpo en la zona, en el Canal Marginal, a unos mil metros de la ruta 146, en la zona de Cuadro Bombal.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento. La causa continúa bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hecho.