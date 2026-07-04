San Rafael presentó su propuesta turística para las vacaciones de invierno 2026

A pocos días del inicio del receso invernal, San Rafael presentó oficialmente su propuesta turística para la temporada 2026 , con una agenda que combina naturaleza, gastronomía, enoturismo, aventura, cultura y actividades para toda la familia .

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Municipalidad de San Rafael , cámaras de Comercio y Turismo, y prestadores del sector privado, con el objetivo de fortalecer la llegada de visitantes y consolidar al departamento como uno de los principales destinos turísticos del país.

Durante todo julio, en la sede de la Dirección de Turismo , ubicada en Yrigoyen 1700, habrá degustaciones de productos regionales, vinos de bodegas locales y participación de artesanos y productores .

Además, se desarrollarán actividades para chicos en el Parque de los Niños , funciones de cine y otras propuestas gratuitas pensadas para vecinos y turistas que elijan disfrutar San Rafael durante las vacaciones de invierno.

La directora de Turismo, Victoria Contardo, destacó el espíritu de la propuesta y remarcó la importancia del trabajo articulado.

“El objetivo es que cada visitante encuentre una propuesta para disfrutar San Rafael todo el invierno, con actividades para toda la familia y articulando con el sector privado”, expresó.

En relación con las reservas, desde el sector señalaron que mantienen un ritmo favorable y confiaron en que, como viene ocurriendo en las últimas temporadas, muchas familias terminarán de definir su viaje sobre la fecha.

Museos abiertos todos los días durante las vacaciones

El coordinador de Museos, Luis Ballarini, invitó a vecinos y turistas a recorrer los espacios museísticos del departamento durante el receso invernal.

En ese sentido, recordó que “durante las vacaciones todos los museos estarán abiertos de lunes a lunes, con visitas guiadas y entrada libre y gratuita”.

De esta manera, la propuesta cultural se suma a la agenda turística general, con alternativas para quienes buscan conocer más sobre la historia, la identidad y el patrimonio de San Rafael.

Trabajo conjunto con el sector privado desde San Rafael

Desde la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio, Fernando Bonomo remarcó que el comportamiento del visitante cambió en los últimos años y que el sector se prepara para responder a esa dinámica.

“El turismo hoy es más espontáneo y por eso nos estamos preparando para recibir al visitante con degustaciones y experiencias vinculadas al vino y los productos regionales”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Turismo, Marta Sotomayor, valoró la promoción conjunta y aseguró que el trabajo articulado es clave para seguir posicionando al departamento.

“La promoción conjunta ha sido muy exitosa y demuestra que el trabajo entre el sector público y privado es el camino para seguir fortaleciendo a San Rafael como destino”, afirmó.

Gastronomía, identidad y productos regionales

En representación de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines, José Vázquez destacó el rol de la gastronomía dentro de la experiencia turística.

“La gastronomía es un complemento fundamental de la experiencia turística y el trabajo conjunto permite consolidar a San Rafael entre los principales destinos del país”, señaló.

Finalmente, Jorgelina Brandolino, representante de la mesa gastronómica, adelantó que se trabaja para potenciar la identidad gastronómica del departamento.

Según explicó, el objetivo es promover el uso de productos regionales y fortalecer nuevas experiencias en bodegas, como parte de una propuesta integral que busca que cada visitante pueda disfrutar San Rafael desde sus paisajes, sus sabores y su cultura.