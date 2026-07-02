2 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael refuerza su promoción turística de cara al receso invernal

Autoridades, prestadores y entidades del sector difundieron los atractivos naturales, la gastronomía, el enoturismo y las actividades de aventura que ofrece San Rafael.

San Rafael promociona el turismo teniendo en vista las vacaciones de invierno.

San Rafael promociona el turismo teniendo en vista las vacaciones de invierno.

Por Sitio Andino Departamentales

Con el objetivo de consolidar el turismo de cercanía y seguir posicionándose como uno de los destinos más elegidos del país, San Rafael desarrolla una intensa agenda de promoción turística en distintos puntos de la región, de cara a la vacaciones de invierno.

Las acciones se realizaron en la Ciudad de San Luis y en la Municipalidad de Mendoza, donde prestadores y autoridades locales participaron de una presentación de la propuesta turística del departamento.

San Rafael promociona sus atractivos para el invierno

La promoción se llevó a cabo junto a las Cámaras de Comercio y Turismo y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines (AEHGA). Además, contó con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de San Luis y el Ente Mendoza Turismo.

Durante las presentaciones se difundieron los principales atractivos naturales de San Rafael, su oferta gastronómica, las experiencias de enoturismo, las actividades de turismo aventura y el calendario de eventos previsto para la temporada invernal.

La propuesta busca poner en valor la diversidad de opciones que ofrece el departamento, tanto para quienes llegan por primera vez como para los visitantes que eligen regresar durante las vacaciones de invierno.

El turismo de cercanía, una apuesta clave

En los últimos años, el turismo de cercanía se consolidó como uno de los segmentos de mayor crecimiento y representa una herramienta clave para sostener la actividad turística durante distintas épocas del año.

En ese sentido, San Rafael apunta a reforzar su presencia en mercados próximos, con una oferta basada en naturaleza, aventura, gastronomía, bodegas y experiencias al aire libre.

La promoción continuará en Buenos Aires

La agenda promocional continuará en las próximas semanas con presentaciones en Buenos Aires, uno de los principales mercados emisores de turistas hacia San Rafael.

El objetivo será reforzar la presencia del destino entre los viajeros que ya comenzaron a planificar sus vacaciones de invierno y posicionar al departamento como una de las alternativas más atractivas para disfrutar durante el receso.

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