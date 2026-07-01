Malestar en San Rafael por las demoras y el aumento de la garrafa social

Vecinos del departamento de San Rafael manifestaron su disconformidad por las largas demoras registradas durante la entrega de la garrafa social , en una jornada marcada por las bajas temperaturas.

Según expresaron los usuarios, la espera superó las dos horas , lo que generó malestar entre quienes necesitaban acceder a este servicio esencial en plena temporada invernal.

Durante la mañana de este martes, el frío intenso agravó la situación de muchas personas que permanecieron en la fila durante un tiempo prolongado para conseguir su garrafa.

Además de las demoras, los vecinos también expresaron preocupación por el aumento del precio de este servicio de primera necesidad, especialmente en una época del año en la que el uso del gas se vuelve indispensable para calefaccionar los hogares y cocinar.

Vecinos de San Rafael pidieron otro mecanismo de entrega

En diálogo con Noticiero Andino, los usuarios remarcaron la necesidad de buscar un nuevo mecanismo para la entrega de garrafas sociales, principalmente durante los días de temperaturas extremas.

El reclamo apunta a evitar largas esperas a la intemperie y mejorar la organización del operativo, teniendo en cuenta la alta demanda que se registra durante el invierno.

Un servicio clave durante el invierno

La garrafa social representa una ayuda fundamental para muchas familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural o que dependen de este recurso para cubrir sus necesidades básicas.

Por eso, los vecinos insistieron en la importancia de garantizar un sistema de distribución más ágil, ordenado y accesible, especialmente en jornadas de frío intenso como las que atraviesa San Rafael.