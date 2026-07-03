San Rafael: preocupación por el comercio callejero informal

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael abordó la problemática del comercio callejero informal , una práctica que afecta a los comerciantes formales del departamento, se repite desde hace años y suele incrementarse en fechas puntuales.

Desde la institución remarcaron que el objetivo no es ir en contra de las fuentes laborales , sino pedir que existan reglas claras, controles periódicos y condiciones equitativas para todos los comerciantes.

En ese sentido, desde la Cámara solicitaron que se cumpla con la Ordenanza 10.887 , que regula este tipo de situaciones, y que los controles no se realicen solamente en momentos aislados, sino de manera sostenida.

La entidad sostuvo que la falta de fiscalización genera una situación de desigualdad frente a quienes cumplen con la normativa vigente, pagan impuestos, sostienen empleados y realizan inversiones para mantener sus comercios abiertos.

Competencia desleal y preocupación del comercio formal

Desde la institución advirtieron que la competencia desleal perjudica directamente a los comerciantes formales de San Rafael, quienes sostienen parte importante de la economía local.

Por eso, insistieron en la necesidad de avanzar con medidas que permitan ordenar la actividad comercial y garantizar que todos trabajen bajo las mismas condiciones.

La Cámara dejó en claro que no se opone al trabajo, pero sí reclamó que la actividad se desarrolle dentro del marco legal correspondiente, para evitar perjuicios al sector formal y preservar el equilibrio comercial del departamento.