Mundial 2026: la probable formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde

La Selección argentina afrontará este viernes desde las 19 un partido decisivo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Aunque Lionel Scaloni mantiene la costumbre de confirmar la formación sobre la hora, el equipo comienza a perfilarse con el regreso de Cristian Romero y algunas dudas puntuales en defensa y ataque.
En el arco no hay interrogantes y continuará Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que Nahuel Molina le ganaría la pulseada a Gonzalo Montiel en el lateral derecho.
Por la banda izquierda, la principal duda pasa por la continuidad de Facundo Medina, quien aprovechó la lesión de Nicolás Tagliafico y respondió con muy buenas actuaciones, incluida una asistencia para Lionel Messi frente a Austria.
En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister seguirán siendo los dueños del mediocampo argentino, aportando equilibrio, recuperación y juego.
El lugar restante sería para Thiago Almada, aunque Nicolás Paz también pelea por un puesto luego de dejar una buena imagen en el triunfo frente a Jordania.
En ofensiva, Lionel Messi, máximo goleador del torneo para la Albiceleste con cinco tantos, volverá a ser la principal referencia ofensiva. A su lado aparece Lautaro Martínez como principal candidato para acompañarlo, aunque Julián Álvarez mantiene chances de meterse entre los once.
La probable formación de Argentina
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.