3 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la probable formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde

La Selección de fútbol de Argentina choca contra los africanos por los 16avos de final del exigente Mundial 2026. Mirá cómo sale la Scaloneta.

Argentina va por más en el Mundial 2026.

Argentina va por más en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina afrontará este viernes desde las 19 un partido decisivo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Aunque Lionel Scaloni mantiene la costumbre de confirmar la formación sobre la hora, el equipo comienza a perfilarse con el regreso de Cristian Romero y algunas dudas puntuales en defensa y ataque.

En el arco no hay interrogantes y continuará Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que Nahuel Molina le ganaría la pulseada a Gonzalo Montiel en el lateral derecho.

Por la banda izquierda, la principal duda pasa por la continuidad de Facundo Medina, quien aprovechó la lesión de Nicolás Tagliafico y respondió con muy buenas actuaciones, incluida una asistencia para Lionel Messi frente a Austria.

El mediocampo, la base del campeón del mundo

En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister seguirán siendo los dueños del mediocampo argentino, aportando equilibrio, recuperación y juego.

El lugar restante sería para Thiago Almada, aunque Nicolás Paz también pelea por un puesto luego de dejar una buena imagen en el triunfo frente a Jordania.

En ofensiva, Lionel Messi, máximo goleador del torneo para la Albiceleste con cinco tantos, volverá a ser la principal referencia ofensiva. A su lado aparece Lautaro Martínez como principal candidato para acompañarlo, aunque Julián Álvarez mantiene chances de meterse entre los once.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

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