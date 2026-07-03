Mundial 2026: la probable formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde

Argentina va por más en el Mundial 2026.

La Selección argentina afrontará este viernes desde las 19 un partido decisivo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 . Aunque Lionel Scaloni mantiene la costumbre de confirmar la formación sobre la hora, el equipo comienza a perfilarse con el regreso de Cristian Romero y algunas dudas puntuales en defensa y ataque.

Uno de los cambios más importantes sería la vuelta de Cristian Romero, quien dejó atrás la molestia en la rodilla sufrida durante el encuentro frente a Austria y volvería a compartir la zaga central con Lisandro Martínez .

En el arco no hay interrogantes y continuará Emiliano "Dibu" Martínez , mientras que Nahuel Molina le ganaría la pulseada a Gonzalo Montiel en el lateral derecho.

Por la banda izquierda, la principal duda pasa por la continuidad de Facundo Medina , quien aprovechó la lesión de Nicolás Tagliafico y respondió con muy buenas actuaciones, incluida una asistencia para Lionel Messi frente a Austria.

El mediocampo, la base del campeón del mundo

En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister seguirán siendo los dueños del mediocampo argentino, aportando equilibrio, recuperación y juego.

El lugar restante sería para Thiago Almada, aunque Nicolás Paz también pelea por un puesto luego de dejar una buena imagen en el triunfo frente a Jordania.

En ofensiva, Lionel Messi, máximo goleador del torneo para la Albiceleste con cinco tantos, volverá a ser la principal referencia ofensiva. A su lado aparece Lautaro Martínez como principal candidato para acompañarlo, aunque Julián Álvarez mantiene chances de meterse entre los once.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.