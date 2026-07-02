Argentina vs Cabo Verde: la historia del argentino que dirigió en Mendoza y pudo jugar para el rival

La lista de Cabo Verde , rival de la Selección Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , tiene una particularidad: de los 26 futbolistas convocados , 14 nacieron fuera del archipiélago.

La mayoría de ellos llegaron desde Países Bajos, Francia y Portugal , aunque también hay jugadores nacidos en Estados Unidos e Inglaterra . Ese trabajo de búsqueda de futbolistas con raíces caboverdianas, sostenido durante años, dio sus frutos: Cabo Verde llegó a la Copa Mundial de Fútbol 2026 , empató ante dos campeones del mundo como España y Uruguay , y logró meterse en las llaves eliminatorias.

Pero si ese radar hubiera funcionado varias décadas atrás, el seleccionado africano podría haber apuntado a una verdadera joya histórica del fútbol argentino: José Manuel Ramos Delgado .

El Negro fue partícipe directo de la historia del fútbol de Mendoza . Bajo su mando el Club Deportivo Maipú alcanzó el ascenso de la Primera Nacional en el año 1986 (llegó a la provincia un año antes) siendo el mentor de un gran equipo, que comenzó a representar como plaza fija por vez primera a un representante de la Liga Mendocina . Ramos Delgado volvió a hacerse cargo de la conducción táctica del Cruzado en las temporadas 1990/91 y en el balance dejó un sello imborrable no solo para los hinchas del Super Depor sino para todo el balompie local.

José Manuel Ramos Delgado, el argentino con raíces en Cabo Verde

Conocido como “el Negro” Ramos Delgado, el exdefensor era hijo de Faustino, nacido en la isla de São Vicente, en el archipiélago de Cabo Verde.

Su padre llegó a Sudamérica luego de que su familia le pidiera a un capitán de un barco mercante que lo pusiera a salvo de los conflictos que atravesaban las colonias portuguesas.

José Manuel Ramos Delgado nació el 26 de agosto de 1935 y se convirtió en uno de los grandes defensores del fútbol argentino. Jugó en Lanús, River y Banfield, fue parte de la Selección Argentina en los Mundiales de 1958 y 1962, y también fue capitán del equipo nacional que conquistó la Copa de las Naciones 1964.

Además, tuvo una etapa inolvidable en el Santos de Brasil, donde compartió equipo durante varios años con Pelé.

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Una figura antes de la independencia de Cabo Verde

En los años de mayor esplendor de Ramos Delgado, Cabo Verde todavía no se había independizado de Portugal. La independencia llegaría recién en 1975, mientras que su afiliación a la FIFA se concretó en 1986, el mismo año en que Argentina se consagró campeona del mundo en México.

Por eso, en aquel tiempo no existía la posibilidad de que el defensor fuera convocado por el seleccionado caboverdiano. Sin embargo, su historia familiar lo conecta directamente con el país que ahora será rival de Argentina en el Mundial.

La relevancia de Ramos Delgado fue tan grande que llegó a ser tapa de la revista El Gráfico en cuatro ocasiones, algo que en esa época representaba una consagración absoluta para cualquier deportista.

Elegancia, técnica y liderazgo para quien como técnico dirigió en Mendoza

En sus apariciones en El Gráfico, Ramos Delgado era destacado por su técnica, elegancia y claridad para jugar. En una de aquellas entrevistas dejó una frase que reflejaba su manera de entender el fútbol.

“El fútbol es simple, facilísimo. No comprendo por qué muchos dicen lo contrario. Para mí siempre fue sencillo. Desde chico, en los potreros o en las inferiores de Lanús, ya lo jugaba como ahora”, sostuvo.

También remarcó cómo fue modificando su forma de jugar con el paso de los años: “No negaré que aprendí a disciplinarme. Supe controlar las energías a medida que los años me demostraban lo innecesario de un esfuerzo superior a toda lógica”.

Para la prensa de la época, Ramos Delgado era un defensor adelantado. Por su capacidad para disputar, interceptar y entregar bien la pelota, llegó a ser calificado como “perfecto” tras un triunfo de River ante Banfield.

Dos Mundiales con la Selección de Fútbol de Argentina

Ramos Delgado integró la Selección Argentina en los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Además, estuvo cerca de disputar una tercera Copa del Mundo, pero una lesión poco antes del viaje lo dejó afuera de Inglaterra 1966.

Su debut mundialista llegó en Chile, en el empate 0-0 ante Hungría, disputado en Rancagua. Aquella Selección formó con Domínguez; Ramos Delgado, Marzolini; Sainz, Cap, Sacchi; Facundo, Pando, Pagani, Oleniak y González.

Si bien Argentina no logró destacarse en aquel torneo, el defensor fue uno de los jugadores rescatados por la crítica especializada de la época.

Su momento más consagratorio con la camiseta nacional llegó en 1964, cuando fue capitán del equipo argentino que ganó la Copa de las Naciones en Brasil.

Compañero de Pelé en el Santos

En 1967, Ramos Delgado llegó al Santos, el legendario equipo brasileño en el que brillaba Pelé. Allí, el defensor argentino se convirtió en una pieza importante de un plantel repleto de figuras.

Con el club paulista ganó cuatro campeonatos paulistas y un torneo nacional, antecedente del actual Brasileirao, en 1968.

Un año más tarde, estuvo en cancha en una noche histórica: el partido entre Santos y Vasco da Gama en el que Pelé convirtió su gol número 1.000.

Con el astro brasileño mantuvo una relación cercana, marcada por el respeto mutuo. Pelé llegó a considerarlo uno de los mejores defensores que lo había marcado, mientras que Ramos Delgado destacaba la humildad de una estrella mundial que fue tricampeona del mundo en 1958, 1962 y 1970.

La historia que une a Argentina y Cabo Verde

La historia de José Manuel Ramos Delgado aparece como un puente inesperado entre Argentina y Cabo Verde, justo antes del cruce entre ambos seleccionados por el Mundial 2026.

Fue hijo de un caboverdiano, brilló en el fútbol argentino, representó a la Selección en dos Copas del Mundo y compartió equipo con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Décadas después, Cabo Verde construyó su camino mundialista a partir de la búsqueda de futbolistas con raíces en distintas partes del planeta. Ramos Delgado, por historia familiar y dimensión futbolística, pudo haber sido una de sus grandes joyas.

Agradecimiento especial: Jesús Ariel Rodríguez