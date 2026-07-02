Las ventas de motos siguen en alza: cuánto cuestan los 10 modelos más elegidos

La venta de motos mantiene un ritmo sostenido de crecimiento en la Argentina y sigue mostrando un desempeño muy superior al de autos. Durante junio de 2026 se patentaron 68.390 unidades , lo que representa un aumento interanual del 42,3% frente a las 48.052 registradas en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con los datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la comparación mensual mostró una leve baja del 1,1% , ya que en mayo se habían patentado 69.164 motos.

Las motos se imponen en ventas sobre los autos.

En el acumulado del primer semestre del año, el crecimiento también fue contundente. Entre enero y junio de 2026 se registraron 440.190 patentamientos, un 43,8% más que en igual período del año pasado, cuando se habían contabilizado 306.109 unidades.

Keller desplazó a la Honda Wave entre los modelos más vendidos

El fuerte crecimiento del mercado también dejó un cambio importante en el ranking de ventas. Keller se consolidó como la marca más vendida del país.

El ranking de los 10 modelos más vendidos en junio quedó conformado de la siguiente manera:

Keller KN 110-8: 7.336 unidades.

Honda Wave 110S: 7.113.

Gilera Smash: 5.913.

Motomel B110: 4.653.

Corven Energy 110: 3.797.

Motomel LD110 Max: 2.396.

Motomel S2: 1.456.

Honda GLH: 1.228.

IKA P110: 1.186.

Zanella ZB 110 Z3 Full: 1.136.

Keller Por su bajo precio, la Keller es el modelo más vendido.

El precio, una de las claves del cambio

Uno de los factores que explica el avance de Keller es la diferencia de precio frente a otros modelos populares. Mientras la Honda Wave tiene valores que oscilan entre los $3,4 millones y los $4 millones, la Keller KN 110-8 parte desde los $1.348.000.