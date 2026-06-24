Cuáles son las 10 motos 0 km más baratas de Argentina en junio de 2026

El mercado de las motos atraviesa un 2026 con números positivos y todo indica que el año cerrará con un fuerte crecimiento en las ventas. Entre enero y mayo se patentaron 369.468 motos 0 km, un 43% más que en el mismo período de 2025 , según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

De hecho, las proyecciones son optimistas y desde el sector estiman que este año podría finalizar con más de 800.000 unidades vendidas e, incluso, algunos anticipan que en 2027 el mercado tendría margen para superar el millón de motos comercializadas.

En este contexto, las motos de baja cilindrada siguen siendo las protagonistas . Representan cerca del 80% de las ventas , ya que se consolidan como una opción de movilidad accesible y, en muchos casos, como una herramienta de trabajo.

Desde el sector estiman que este año podría finalizar con más de 800.000 unidades vendidas.

Según datos de La Nación, este es el ranking de las motos 0 km más baratas de junio, elaborado a partir de los precios de lista vigentes y considerando la versión más accesible de cada modelo:

Mondial LD 110 Max RT: $1.638.990

Keller Crono Classic Eco 110: $1.679.775

Corven Energy 110: $1.734.990

Motomel Blitz Base: $1.800.000

Corven Mirage 110: $1.811.990

Zanella ZB 110 ST: $1.836.822

Gilera Smash VS: $1.840.000

Zanella DUE 110 ST: $1.854.990

Mondial W150 Cafe Racer: $2.200.990

Keller Stratus Eco 150: $2.224.822

MONDIAL-LD-RT moto La Mondial LD 110 Max RT es la más económica, ubicándose en $1.638.990.

Cuáles son las motos más elegidas por los argentinos

Más allá del precio, el nivel de patentamientos muestra cuáles son los modelos con mayor aceptación entre los usuarios. Según estadísticas de Acara correspondientes a los primeros cinco meses del año, este fue el ranking de las motos con más ventas en el país:

Honda Wave 110S: 34.997 unidades

Gilera Smash: 32.616

Keller KN110-8: 32.069

Motomel B110: 24.375

Corven Energy 110: 21.587

Mondial LD 110 Max: 13.878

Motomel S2 150: 8.001

Zanella ZB 110: 6.923

Honda GLH 150: 6.153

Motomel CX 150: 6.131

En definitiva, los precios más accesibles en comparación con los autos 0 km ayudan a explicar el crecimiento de las ventas. A eso se suma que, para muchos argentinos, la moto representa una alternativa de transporte más económica y eficiente, tanto por su costo de compra como por el menor consumo de combustible.