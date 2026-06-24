Llega un trámite clave para monotributistas: cómo recategorizarse y evitar inconvenientes con ARCA

Los monotributistas se acercan a la segunda recategorización del año , un trámite obligatorio ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que permite determinar si corresponde mantener, subir o bajar de categoría dentro del régimen simplificado.

La evaluación se realiza en función de la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses , considerando los ingresos y otros parámetros establecidos por el organismo.

Además, ARCA mantiene la recategorización simplificada , un sistema que muestra automáticamente la facturación registrada y propone una categoría, agilizando el trámite para quienes tengan la información correctamente declarada.

La recategorización se realiza de manera online desde el portal de ARCA.

Recategorización del Monotributo: cuándo vence el trámite

La recategorización se realiza dos veces al año: hasta el 5 de febrero y hasta el 5 de agosto.

En cada instancia se analizan los parámetros correspondientes a los 12 meses previos. Para la recategorización de agosto de 2026, por ejemplo, se toma el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.

Si la fecha límite coincide con un día inhábil, el vencimiento puede trasladarse al siguiente día hábil, según el calendario fiscal.

Qué datos analiza ARCA para definir la categoría

Para determinar si corresponde un cambio de categoría, ARCA contempla cuatro variables principales:

Ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses.

Consumo de energía eléctrica.

Alquileres devengados, cuando corresponda.

Superficie afectada a la actividad.

ARCA.jpg El proceso busca que cada contribuyente permanezca en la categoría que le corresponde.

Si alguno de estos parámetros supera o queda por debajo de los límites de la categoría vigente, será necesario realizar la recategorización.

Cómo hacer la recategorización paso a paso

El trámite se realiza de forma 100% online desde el portal de ARCA:

Ingresar con CUIT y Clave Fiscal.

Acceder al servicio Monotributo.

Seleccionar la opción "Recategorizarme" .

. Revisar la facturación informada por el sistema.

Confirmar o corregir los datos de ingresos, alquileres, energía y superficie.

Verificar la categoría resultante.

Confirmar el trámite y descargar el comprobante.

Al finalizar, el sistema genera el Formulario F.184 y habilita la descarga de la nueva credencial de pago.

Cómo funciona la recategorización simplificada

Por segundo año consecutivo, ARCA ofrece la modalidad de recategorización simplificada.

Al ingresar al sistema, el contribuyente visualiza la facturación registrada durante el último año y recibe una propuesta automática de categoría. Si los datos son correctos, solo debe aceptarla; en caso contrario, puede modificarlos antes de confirmar el trámite.

Quiénes no están obligados a recategorizarse

No todos los monotributistas deben realizar este procedimiento. Quedan exceptuados:

Quienes mantienen la misma categoría y continúan dentro de todos los parámetros establecidos.

y continúan dentro de todos los parámetros establecidos. Quienes llevan menos de seis meses de actividad en el régimen.

monotributo.jpg No todos los monotributistas están obligados a realizar el trámite.

En esos casos, no es necesario realizar ninguna gestión.

Qué puede pasar si no hacés la recategorización

ARCA cruza información de compras, gastos, movimientos bancarios y acreditaciones financieras para verificar que cada contribuyente se encuentre en la categoría correcta.

Si detecta inconsistencias, puede aplicar una recategorización de oficio, que implica:

Cambio automático de categoría.

Reclamo retroactivo de diferencias en la cuota.

Posibles sanciones previstas por la normativa.

La notificación llegará al Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los primeros diez días hábiles posteriores al vencimiento.

Desde cuándo rige la nueva categoría

Una vez completada la recategorización, los nuevos valores del Monotributo comienzan a regir desde el mes siguiente.

En el caso del trámite de agosto de 2026, la nueva cuota impactará en los pagos posteriores. Por eso, revisar la situación fiscal antes del vencimiento no solo evita sanciones, sino que también permite mantener actualizada la categoría que corresponde.