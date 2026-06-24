Si sos jubilado o cliente de Banco Nación, este beneficio en librerías te interesa

Como es habitual, el Banco Nación continúa ofreciendo promociones y beneficios exclusivos para quienes utilizan sus servicios. En esta oportunidad, la entidad financiera anunció una promoción especial para compras en librerías , un beneficio que ya pueden aprovechar tanto jubilados como clientes.

El Banco Nación lanzó una promoción que brinda un 10% de descuento en compras realizadas en librerías adheridas , entre ellas Cúspide. Quienes deseen conocer el listado completo de comercios participantes y sus ubicaciones pueden consultarlo a través del sitio oficial de la entidad.

La iniciativa busca fomentar el acceso a la lectura y generar un ahorro para los consumidores . Desde su puesta en marcha, numerosos jubilados y clientes ya comenzaron a aprovechar este beneficio.

La promoción estará vigente hasta el 30 de junio de 2026 y podrá utilizarse únicamente los sábados en compras presenciales. Además, permite financiar las adquisiciones en hasta tres cuotas sin interés y contempla un tope de reintegro de $10.000.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La operación puede realizarse escaneando el código QR disponible en los comercios adheridos o directamente desde la aplicación oficial del banco.

Además de este beneficio en liberías, el Banco Nación mantiene vigentes otras promociones en distintos rubros. Entre las más destacadas se encuentran las destinadas a supermercados de Mendoza, que también ofrecen descuentos. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.