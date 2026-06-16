16 de junio de 2026
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Descuento en veterinarias con Banco Nación: dónde usar el beneficio en Mendoza

Consultas, vacunas y alimentos forman parte de los gastos habituales de muchas familias. Una promoción del Banco Nación acompaña gastos veterinarios.

Descuento en veterinarias con Banco Nación: dónde usar el beneficio en Mendoza

Descuento en veterinarias con Banco Nación: dónde usar el beneficio en Mendoza

 Por Soledad Maturano

Banco Nación mantiene una serie de promociones para sus clientes en distintos rubros de la economía cotidiana, como supermercados, combustibles, farmacias y salud. Entre esos beneficios también se encuentran descuentos en veterinarias, una ayuda para quienes deben afrontar gastos vinculados al cuidado de gatos o perros.

veterinaria, Banco Nación
La promoción incluye 10% de descuento y 3 cuotas sin interés.

La promoción incluye 10% de descuento y 3 cuotas sin interés.

Descuento en veterinarias con Banco Nación: cómo acceder

El beneficio está disponible para clientes de Banco Nación que paguen con tarjeta de crédito Visa a través de la aplicación BNA+.

La promoción incluye:

  • 10% de descuento.
  • Sin tope de reintegro.
  • Hasta tres cuotas sin interés.

Qué veterinarias de Mendoza adhieren al beneficio

Según figura en el sitio web de Banco Nación, algunas de las veterinarias adheridas en Mendoza son:

  • Veterinaria Camila (Ciudad).
  • Mi Mascotería (Ciudad).
  • Akuarium (Ciudad).
  • Veterinaria Urbana (Godoy Cruz).
  • Hakuna Matata (Godoy Cruz).
  • Veterinaria San José (Guaymallén).
  • Italvet (Guaymallén).
  • Veterinaria Estrada (Guaymallén).
  • Veterinaria Dog House (Las Heras).
  • Kirafish Acuarismo (Las Heras).
  • Mi Mascota (Luján de Cuyo).
  • Casa de Mascotas (San Martín).
  • La Colonia Vet y Pet (Junín).
  • Centro Veterinario Egea (Rivadavia).

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