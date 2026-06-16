Descuento en veterinarias con Banco Nación: dónde usar el beneficio en Mendoza

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Por Soledad Maturano







Banco Nación mantiene una serie de promociones para sus clientes en distintos rubros de la economía cotidiana, como supermercados, combustibles, farmacias y salud. Entre esos beneficios también se encuentran descuentos en veterinarias, una ayuda para quienes deben afrontar gastos vinculados al cuidado de gatos o perros.

En un contexto económico completo, las consultas, vacunas, medicamentos y alimentos representan un gasto importante para muchos hogares. Por ello, la entidad ofrece una promoción exclusiva para determinados medios de pago.

veterinaria, Banco Nación La promoción incluye 10% de descuento y 3 cuotas sin interés.

Descuento en veterinarias con Banco Nación: cómo acceder El beneficio está disponible para clientes de Banco Nación que paguen con tarjeta de crédito Visa a través de la aplicación BNA+.

La promoción incluye: 10% de descuento.

Sin tope de reintegro.

Hasta tres cuotas sin interés. Qué veterinarias de Mendoza adhieren al beneficio Según figura en el sitio web de Banco Nación, algunas de las veterinarias adheridas en Mendoza son: Veterinaria Camila (Ciudad).

Mi Mascotería (Ciudad).

Akuarium (Ciudad).

Veterinaria Urbana (Godoy Cruz).

Hakuna Matata (Godoy Cruz).

Veterinaria San José (Guaymallén).

Italvet (Guaymallén).

Veterinaria Estrada (Guaymallén).

Veterinaria Dog House (Las Heras).

Kirafish Acuarismo (Las Heras).

Mi Mascota (Luján de Cuyo).

Casa de Mascotas (San Martín).

La Colonia Vet y Pet (Junín).

Centro Veterinario Egea (Rivadavia).