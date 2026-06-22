22 de junio de 2026
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Antes de ir al supermercado, mirá qué descuentos del Banco Nación siguen vigentes en Mendoza

En la última semana de junio, el Banco Nación mantiene promociones de hasta el 35% de descuento en supermercados adheridos de Mendoza. Los detalles.

Antes de ir al supermercado, mirá qué descuentos del Banco Nación siguen vigentes en Mendoza

Antes de ir al supermercado, mirá qué descuentos del Banco Nación siguen vigentes en Mendoza

 Por Soledad Maturano

Los precios de los alimentos siguen elevados o, bien, los salarios no terminan de alcanzar para cubrir mes a mes los productos necesarios para garantizar una alimentación equilibrada. En ese contexto, el Banco Nación mantiene una serie de promociones y descuentos en supermercados que pueden ayudar a aliviar el bolsillo.

Sitio Andino realizó un relevamiento del sitio web de la entidad y seleccionó los beneficios vigentes en supermercados con presencia en Mendoza.

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Los descuentos tienen tope de reintegro.

Los descuentos tienen tope de reintegro.

A continuación, un repaso con los días de vigencia, porcentaje de descuento, monto mínimo de compra y tope de reintegro.

Supermercados adheridos: qué descuentos ofrece el Banco Nación

Vea

  • 20% de descuento de viernes a domingo.
  • Pagando con tarjeta Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO.
  • Compra mínima: $100.000.
  • Tope de reintegro: $25.000.
  • Jubilados: 5% de descuento adicional.
  • Vigencia: hasta el 30 de junio.

Changomás

Lunes

  • 20% de descuento.
  • Pagando con Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO.
  • Compra mínima: $75.000.
  • Tope de reintegro: $25.000.
  • Jubilados: 5% de descuento adicional.
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Jubilados suman un 5% más de descuento.

Jubilados suman un 5% más de descuento.

Miércoles

  • 35% de descuento.
  • Pagando con Visa crédito a través de BNA+ MODO.
  • Tope de reintegro: $15.000.
  • Vigencia: hasta el 30 de junio.

Makro

  • 20% de descuento los jueves.
  • Pagando con Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO.
  • Tope de reintegro: $20.000.
  • Jubilados: 5% de descuento adicional.

Jumbo

  • 20% de descuento los martes y jueves.
  • Pagando con Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO.
  • Compra mínima: $100.000.
  • Tope de reintegro: $25.000.

En un contexto de precios elevados, este tipo de promociones puede representar un alivio para el bolsillo. Revisar las condiciones de cada beneficio antes de comprar es clave para aprovechar el ahorro.

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