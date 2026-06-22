Antes de ir al supermercado, mirá qué descuentos del Banco Nación siguen vigentes en Mendoza

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Por Soledad Maturano







Los precios de los alimentos siguen elevados o, bien, los salarios no terminan de alcanzar para cubrir mes a mes los productos necesarios para garantizar una alimentación equilibrada. En ese contexto, el Banco Nación mantiene una serie de promociones y descuentos en supermercados que pueden ayudar a aliviar el bolsillo.

Sitio Andino realizó un relevamiento del sitio web de la entidad y seleccionó los beneficios vigentes en supermercados con presencia en Mendoza.

supermercados, canasta basica, alimentos, precios, changuito, comestibles, inflacion, aumento Los descuentos tienen tope de reintegro. Foto: NA

A continuación, un repaso con los días de vigencia, porcentaje de descuento, monto mínimo de compra y tope de reintegro.

Supermercados adheridos: qué descuentos ofrece el Banco Nación Vea 20% de descuento de viernes a domingo .

de . Pagando con tarjeta Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO .

a través de . Compra mínima: $100.000.

$100.000. Tope de reintegro: $25.000.

$25.000. Jubilados: 5% de descuento adicional.

5% de descuento adicional. Vigencia: hasta el 30 de junio. Changomás Lunes 20% de descuento .

. Pagando con Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO .

a través de . Compra mínima: $75.000.

$75.000. Tope de reintegro: $25.000.

$25.000. Jubilados: 5% de descuento adicional. jubilada jubilado supermercado Jubilados suman un 5% más de descuento. Miércoles 35% de descuento .

. Pagando con Visa crédito a través de BNA+ MODO .

a través de . Tope de reintegro: $15.000.

$15.000. Vigencia: hasta el 30 de junio. Makro 20% de descuento los jueves .

los . Pagando con Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO .

a través de . Tope de reintegro: $20.000.

$20.000. Jubilados: 5% de descuento adicional. Jumbo 20% de descuento los martes y jueves .

los . Pagando con Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO .

a través de . Compra mínima: $100.000.

$100.000. Tope de reintegro: $25.000. En un contexto de precios elevados, este tipo de promociones puede representar un alivio para el bolsillo. Revisar las condiciones de cada beneficio antes de comprar es clave para aprovechar el ahorro.