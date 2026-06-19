Hasta 35% de descuento y cuotas sin interés: las promos por el Día del Padre del Banco Nación

A pocos días del Día del Padre , que se celebra este domingo 21 de junio, todavía hay tiempo para comprar un regalo y aprovechar algunas promociones bancarias. En ese marco, Banco Nación mantiene una serie de beneficios en indumentaria, librerías y perfumerías para quienes paguen con sus tarjetas de crédito a través de MODO BNA+ .

Las promociones están disponibles en comercios adheridos de todo el país. En Mendoza, Sitio Andino identificó locales ubicados en centros comerciales del centro y Guaymallén. De todos modos, el listado completo de comercios participantes puede consultarse en el sitio web oficial de la entidad.

Indumentaria concentra las promociones por el Día del Padre.

El rubro indumentaria ofrece un ahorro de hasta 35% en comercios adheridos, de martes a domingo.

El beneficio se compone de un 25% de descuento y hasta nueve cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa a través de MODO BNA+. A ese porcentaje se suma un 5% adicional para quienes abonen con tarjetas Mastercard y otro 5% para clientes que utilicen tarjetas Black, Platinum o Signature.

El tope de reintegro es de $30.000.

Entre los comercios adheridos que Sitio Andino identificó en Mendoza se encuentran Vaypol, Grimoldi, Montagne, Maxi Calzados, Knauer, Fiorentino y Niko, al igual que Mendoza Plaza Shopping y La Barraca Mall, entre otros.

image Captura de pantalla realizada del sitio web del Banco Nación.

Librerías y perfumerías también participan

Las promociones también alcanzan a librerías y perfumerías adheridas, donde el descuento total puede llegar al 35%.

En ambos casos, el beneficio incluye un 25% de ahorro y hasta nueve cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa a través de MODO BNA+, más un 5% adicional con tarjetas Mastercard y otro 5% para clientes con tarjetas Black, Platinum y Signature.

En librerías el tope de reintegro es de $10.000 y en perfumerías de $30.000.

Antes de realizar la compra, es recomendable verificar el listado de comercios adheridos y las condiciones de cada promoción en el sitio web de la entidad.