19 de junio de 2026
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Día del Padre

Hasta 35% de descuento y cuotas sin interés: las promos por el Día del Padre del Banco Nación

Si todavía no compraste el regalo del Día del Padre, aún hay promociones vigentes. Qué beneficios ofrece Banco Nación y dónde usarlos en Mendoza.

Hasta 35% de descuento y cuotas sin interés: las promos por el Día del Padre del Banco Nación

Hasta 35% de descuento y cuotas sin interés: las promos por el Día del Padre del Banco Nación

 Por Soledad Maturano

A pocos días del Día del Padre, que se celebra este domingo 21 de junio, todavía hay tiempo para comprar un regalo y aprovechar algunas promociones bancarias. En ese marco, Banco Nación mantiene una serie de beneficios en indumentaria, librerías y perfumerías para quienes paguen con sus tarjetas de crédito a través de MODO BNA+.

Las promociones están disponibles en comercios adheridos de todo el país. En Mendoza, Sitio Andino identificó locales ubicados en centros comerciales del centro y Guaymallén. De todos modos, el listado completo de comercios participantes puede consultarse en el sitio web oficial de la entidad.

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Indumentaria concentra las promociones por el Día del Padre.

Indumentaria concentra las promociones por el Día del Padre.

Hasta 35% de descuento en indumentaria

El rubro indumentaria ofrece un ahorro de hasta 35% en comercios adheridos, de martes a domingo.

El beneficio se compone de un 25% de descuento y hasta nueve cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa a través de MODO BNA+. A ese porcentaje se suma un 5% adicional para quienes abonen con tarjetas Mastercard y otro 5% para clientes que utilicen tarjetas Black, Platinum o Signature.

El tope de reintegro es de $30.000.

Entre los comercios adheridos que Sitio Andino identificó en Mendoza se encuentran Vaypol, Grimoldi, Montagne, Maxi Calzados, Knauer, Fiorentino y Niko, al igual que Mendoza Plaza Shopping y La Barraca Mall, entre otros.

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Captura de pantalla realizada del sitio web del Banco Nación.

Captura de pantalla realizada del sitio web del Banco Nación.

Librerías y perfumerías también participan

Las promociones también alcanzan a librerías y perfumerías adheridas, donde el descuento total puede llegar al 35%.

En ambos casos, el beneficio incluye un 25% de ahorro y hasta nueve cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa a través de MODO BNA+, más un 5% adicional con tarjetas Mastercard y otro 5% para clientes con tarjetas Black, Platinum y Signature.

En librerías el tope de reintegro es de $10.000 y en perfumerías de $30.000.

Antes de realizar la compra, es recomendable verificar el listado de comercios adheridos y las condiciones de cada promoción en el sitio web de la entidad.

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