23 de junio de 2026
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Vuelco

Grave accidente en San Rafael tras el vuelco de una camioneta en el Río Diamante

El accidente ocurrió durante la tarde de este martes. Dos personas viajaban en el vehículo y una de ellas habría quedado atrapada.

Como consecuencia del accidente, dos personas que viajaban en el vehículo resultaron involucradas.

Como consecuencia del accidente, dos personas que viajaban en el vehículo resultaron involucradas.

 Por Carla Canizzaro

Una camioneta protagonizó un impactante vuelco durante la tarde de este martes en el cauce del Río Diamante, en el departamento de San Rafael. Como consecuencia del accidente, dos personas que viajaban en el vehículo resultaron involucradas y una de ellas, el conductor, habría quedado atrapada.

Según las primeras informaciones, el rodado terminó volcado dentro del cauce por causas que todavía son materia de investigación. Por estas horas, efectivos policiales y personal de emergencias se desplazaron rápidamente hasta el lugar para brindar asistencia a los ocupantes y coordinar las determinadas tareas.

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Según las primeras informaciones, el rodado terminó volcado dentro del cauce.

Según las primeras informaciones, el rodado terminó volcado dentro del cauce.

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