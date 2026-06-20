Atención jubilados y clientes: así es el nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria

Como es habitual, el Banco Nación continúa ofreciendo promociones y beneficios exclusivos para quienes utilizan sus servicios a diario. En esta oportunidad, la entidad financiera anunció en su sitio web una promoción para la compra de indumentaria que ya pueden aprovechar jubilados y clientes .

El Banco Nación lanzó un beneficio especial para la compra de indumentaria en comercios adheridos. A través de esta promoción, los clientes pueden financiar sus compras en 3 o 6 cuotas sin interés , según las condiciones de cada local, y aprovecharla todos los días. La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 .

Entre las marcas participantes se encuentran VayPol, Grimoldi, Devre y otras reconocidas firmas del rubro. El listado completo de comercios adheridos puede consultarse en el sitio oficial de Semana Nación, lo que permite planificar las compras con anticipación.

La iniciativa busca impulsar el consumo y ofrecer una alternativa de financiamiento para los clientes del banco. No obstante, las condiciones pueden variar según el comercio adherido, por lo que se recomienda verificar los detalles de la promoción antes de realizar la compra.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La operación puede realizarse escaneando el código QR disponible en los comercios adheridos o directamente desde la aplicación oficial del banco.

Además de este beneficio en farmacias, el Banco Nación mantiene vigentes otras promociones en distintos rubros. Entre las más destacadas se encuentran las destinadas a veterinarias, que también ofrecen descuentos. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.