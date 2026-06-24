Inauguraron Espacio Costanera en el ala oeste de la Terminal de Ómnibus: qué locales tiene el nuevo shopping de Mendoza

Espacio Costanera abrió sus puertas: la Terminal de Mendoza suma un shopping, hotel y nuevos servicios

La Terminal de Ómnibus de Mendoza inauguró oficialmente este miércoles el Espacio Costanera , un ambicioso desarrollo comercial y de servicios que transformó el ala oeste del complejo en un espacio similar a un aeropuerto. Con esto busca convertir al principal nodo de transporte terrestre de la provincia en un nuevo punto de encuentro para mendocinos y turistas.

La apertura contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo; los intendentes de Ciudad, Ulpiano Suarez, y de Guaymallén, Marcos Calvente; el ministro de Gobierno, Natalio Mema; la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, además de empresarios y representantes de distintos organismos nacionales y provinciales.

Detrás del proyecto está la empresa Estación Terminal de Ómnibus Mendoza SA, cuyo presidente, Mauricio Badaloni, destacó que la iniciativa representa la recuperación de un espacio emblemático para la provincia.

Embed - INAUGURÓ ESPACIO COSTANERA: EL NUEVO "SHOPPING" MENDOCINO

"Es un espacio recuperado para todos los mendocinos, para que todos lo podamos disfrutar", afirmó durante el acto inaugural.

Una inversión de $45.000 millones para transformar la Terminal

La obra implicó la intervención de 45.000 metros cuadrados y una inversión superior a los $45.000 millones. Según detalló Badaloni, el proyecto nació a partir de un esquema de articulación entre el sector público y privado que permitió no sólo modernizar las instalaciones sino también mejorar el entorno urbano y la seguridad de la zona.

"Es un ejemplo de articulación público-privada", sostuvo. "Es un ejemplo de articulación público-privada", sostuvo.

Inauguración Espacio Costanera Terminal Mendoza. Mauricio Badaloni Mauricio Badaloni destacó que se priorizó la participación de proveedores y comercios mendocinos, especialmente pequeñas y medianas empresas Foto: Cristian Lozano

En ese sentido, agradeció especialmente el acompañamiento de la Municipalidad de Guaymallén y de su intendente, Marcos Calvente. "Insistimos mucho en que había que mejorar toda la periferia del lugar. Se necesitaban mejoras y por eso hablo de la articulación público-privada", señaló.

El proceso de remodelación de la terminal inició en 2018.

De 117 a 180 locales y una lista de espera

Uno de los datos más destacados es el crecimiento comercial que tuvo el emprendimiento durante su desarrollo.

Cuando comenzó la comercialización del espacio, se proyectaban 117 locales. Sin embargo, el interés de las empresas llevó esa cifra a 180 locatarios, incluyendo marcas nacionales e internacionales.

"Les habíamos pedido que trajeran propuestas que la gente pudiera disfrutar. Hoy somos 180 locatarios que nos animamos a hacer inversiones importantes y ya tenemos marcas internacionales", destacó Badaloni.

Además, reveló que actualmente existen alrededor de 50 firmas en lista de espera interesadas en incorporarse al nuevo centro comercial.

El empresario remarcó que se priorizó la participación de proveedores y comercios mendocinos, especialmente pequeñas y medianas empresas.

"Siempre tratamos de priorizar a las pymes mendocinas", aseguró.

En tanto, entre las marcas de renombre que se instalaron figuran Mc Donald´s, Ferruccio Sopelsa, Sporting, KFC, HAVANNA, Roast Grill, Pala Negra, Hello Bauty, Lumi.

Inauguración Espacio Costanera Terminal Mendoza. Hello Beauty Foto: Cristian Lozano

Inauguración Espacio Costanera Terminal Mendoza. Sporting Foto: Cristian Lozano

Inauguración Espacio Costanera Terminal Mendoza. Havanna Foto: Cristian Lozano

Inauguración Espacio Costanera Terminal Mendoza. Hello Beauty Foto: Cristian Lozano

Inauguración Espacio Costanera Terminal Mendoza. Mc Dondald´s Foto: Cristian Lozano

Inauguración Espacio Costanera Terminal Mendoza. KFC Foto: Cristian Lozano

Inauguración Espacio Costanera Terminal Mendoza. Ferruccio Sopelsa Foto: Cristian Lozano

Espacio Costanera, Terminal Foto: Cristian Lozano

Más empleo y nuevos servicios para pasajeros y turistas

La transformación de la Terminal también tuvo impacto en la generación de empleo. De acuerdo con los datos difundidos durante la inauguración, actualmente unas 1.300 personas trabajan en el complejo, muchos de ellos jóvenes incorporados a través de programas provinciales de empleo como Enlace y Enlazados.

"Hoy podemos decir con orgullo, en un momento difícil de la Argentina, que hay 1.300 personas trabajando", destacó Badaloni.

El nuevo Espacio Costanera incorpora además una serie de servicios inéditos para una terminal de ómnibus del país.

Entre ellos se encuentran una sala de preembarque, espacios para familias, sala de lactancia, nuevas áreas gastronómicas y comerciales, dársenas exclusivas para el turismo y un hotel tres estrellas, el primero de estas características dentro de una terminal de ómnibus en Argentina.

Inauguración Espacio Costanera Terminal Mendoza Andesmar Foto: Cristian Lozano

También se habilitó un salón con capacidad para entre 500 y 600 personas destinado a eventos y despedidas de contingentes turísticos.

Seguridad y más tecnología

Otro de los ejes destacados durante la inauguración fue la seguridad. Badaloni resaltó el trabajo conjunto con la Policía de Mendoza, la Policía Turística, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y Gendarmería Nacional para transformar el predio en un espacio más seguro.

Espacio Costanera, Foto: Cristian Lozano

Además, se firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad para incorporar 100 cámaras al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de la Provincia.

"Hoy podemos decir que este se ha transformado en un lugar seguro", aseguró.

Actualmente, más de dos millones de personas circulan cada año por la Terminal de Mendoza, mientras que unas 70.000 personas utilizan diariamente sus instalaciones, consolidándola como uno de los principales puntos de ingreso y egreso de la provincia.lar del Emetur, Gabriela Testa,