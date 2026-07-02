Una mujer es la nueva presidente de la Cámara de Vino a Granel de Argentina

La Cámara Argentina de Vinos a Granel tiene nueva conducción. En una Asamblea General realizada ayer, los socios de la entidad votaron la renovación de autoridades y eligieron a Brunela Suriano , ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional de Cuyo , como nueva presidenta. Suriano se desempeña actualmente como Export Manager de Vino a Granel en Bodega JUVIAR , donde lidera el desarrollo de mercados internacionales de la firma exportadora.

El cambio de conducción se produjo por la vía electiva prevista en los estatutos de la Cámara, en el marco del recambio periódico de autoridades que la institución realiza entre sus socios. José Bartolucci , quien dirigió la institución desde 2018, dejó la presidencia, aunque continuará vinculado a la conducción desde la vicepresidencia , un rol que la nueva titular definió como un aporte de continuidad y experiencia para la gestión que se inicia.

Al asumir, Suriano destacó el trabajo realizado por Bartolucci y por quienes lo acompañaron durante su gestión al frente de la Cámara. Según señaló, tanto Bartolucci como José Di Marco , vicepresidente en el período anterior, trabajaron de manera sostenida para posicionar a la entidad , en particular mediante la articulación con las embajadas de los países compradores de vino a granel argentino . Ese trabajo permitió, indicó, que la Cámara fuera incorporada como entidad promocional dentro de COVIAR , un antecedente institucional que la nueva presidenta consideró relevante para la proyección del sector.

Una gestión con mirada internacional

Para el período que inicia al frente de la Cámara, Suriano señaló que asume el cargo con responsabilidad y con entusiasmo. Recordó que su paso por distintas regiones vitivinícolas del mundo le permitió dimensionar el potencial de la Argentina en el segmento de vinos a granel, al que definió como estratégico para el país, y sostuvo que ese segmento conserva oportunidades de crecimiento aún no aprovechadas.

En cuanto a los lineamientos de su gestión, la presidenta anticipó que buscará consolidar a la Cámara como un espacio de diálogo, innovación y construcción colectiva, con eje en iniciativas que mejoren la competitividad de la actividad y contribuyan a afianzar la imagen del vino argentino como referencia de calidad y confiabilidad en los mercados externos. Sostuvo que el crecimiento del sector requiere de un trabajo conjunto que represente los intereses de toda la cadena, con una perspectiva de largo plazo.

La nueva Comisión Directiva

La nueva conducción de la Cámara Argentina de Vinos a Granel quedó conformada de la siguiente manera: la presidencia recae en Brunela Suriano, de la bodega JUVIAR SA, y la vicepresidencia, en José Bartolucci, de Sul Mineira SA. La secretaría estará a cargo de Gustavo Clop, de Clop y Clop SH, mientras que la tesorería quedó en manos de Agustín Galeano, de Galeano & Antonacci SA. Como vocal titular fue designado Gerardo Meli, de Héctor Meli SRL, y como vocal suplente, Gonzalo Balada, de Kineta SA. La revisión de cuentas titular corresponde a Pablo Escudero, de Mendoza Vineyards & Wines, y la suplente, a Manuel Carbonero, de Don Cayetano SA.

Trayectoria de la nueva presidenta

Brunela Suriano combina en su trayectoria experiencia en la elaboración de vinos, el comercio internacional y el desarrollo de mercados para la industria vitivinícola. Inició su actividad profesional en el área de producción, y fue precisamente el negocio de vino a granel el que la introdujo a una perspectiva global de la industria. Ese punto de partida la llevó a desarrollar una carrera internacional que incluyó etapas de trabajo en Australia, Estados Unidos y Francia, en una de las compañías vitivinícolas de mayor reconocimiento a nivel mundial.

Esa experiencia le permitió conocer distintos modelos de producción, elaboración y comercialización, y construir una visión integral de la cadena de valor del vino, así como de las tendencias que atraviesan hoy a los principales mercados internacionales. En los últimos años orientó su carrera hacia el desarrollo del negocio de vinos a granel, combinando su formación técnica con una visión estratégica y comercial que, según sus pares, la posiciona para conducir a la Cámara en la etapa que comienza.