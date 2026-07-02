Extracción de dinero: rige la nueva normativa del Banco Central para las redes de ATM

El sistema financiero de nuestro país comenzó el segundo semestre del año con importantes modificaciones estructurales que impactan directamente en las terminales ATM. Desde el pasado 1° de julio rige un nuevo esquema dispuesto por el Banco Central que obliga a las redes a reportar de forma mensual y detallada el movimiento de dinero en efectivo.

Esta medida, que no requiere ningún tipo de trámite por parte de los usuarios, busca afinar el seguimiento técnico de los flujos de efectivo. Las empresas administradoras de las redes Banelco y Red Link deberán proveer datos específicos sobre extracciones en el país, retiros en el exterior con plásticos locales, la cantidad exacta de equipos activos fuera de las sucursales y las tecnologías biométricas utilizadas para validar la identidad de las personas.

La mención de la biometría en el texto oficial generó ciertas dudas, pero las autoridades aclararon que esto no implica una obligatoriedad inmediata para que los clientes tengan que registrar su huella o rostro al momento de retirar fondos . Es, por ahora, un campo de reporte técnico interna para evaluar la modernización del parque tecnológico nacional.

Cómo retirar efectivo sin tarjeta y cuáles son los límites de julio

Lejos de establecerse un cepo o tope nacional unificado, los límites de extracción diarios siguen dependiendo del perfil de cada cliente y de la entidad bancaria. Actualmente, la tendencia apunta a prescindir del plástico físico a través de órdenes de extracción generadas desde el home banking o las aplicaciones, una modalidad rápida que opera mediante tokens numéricos o códigos QR que duran 24 horas.

A continuación, los topes máximos de extracción informados por las principales entidades bancarias para este mes:

Banco Nación: $500.000 diarios (ampliable a $1.000.000 vía digital).

$500.000 diarios (ampliable a $1.000.000 vía digital). Banco Provincia: Hasta $400.000 diarios según el segmento de cuenta.

Hasta $400.000 diarios según el segmento de cuenta. Banco Galicia: $400.000 en terminales tradicionales y hasta $4.000.000 en terminales de autoservicio escaneando código QR.

$400.000 en terminales tradicionales y hasta $4.000.000 en terminales de autoservicio escaneando código QR. Banco Santander: Hasta $900.000 con débito y $300.000 bajo la modalidad sin tarjeta.

Hasta $900.000 con débito y $300.000 bajo la modalidad sin tarjeta. BBVA y Banco Ciudad: Permiten techos de $2.100.000 (combinando autoservicio) y $800.000 respectivamente.

Resulta fundamental planificar los retiros de efectivo con anticipación debido al inminente cierre de sucursales presenciales por el fin de semana largo del jueves 9 (Día de la Independencia) y viernes 10 de julio (feriado turístico). Durante estas jornadas, las terminales automáticas y las transferencias inmediatas funcionarán las 24 horas, pero previendo la alta demanda de billetes, se aconseja no postergar las operaciones complejas.