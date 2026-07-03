Mundial 2026: así quedó el cuadro de los octavos y los cruces que faltan definirse

El Mundial 2026 comienza a entrar en su etapa decisiva. Tras varios encuentros de los 16avos de final, ya hay selecciones instaladas en los octavos, mientras que este viernes se conocerán los últimos clasificados, entre ellos el ganador del cruce entre la Selección Argentina y Cabo Verde.

El vencedor entre Argentina y Cabo Verde enfrentará en la próxima ronda al ganador del duelo entre Australia y Egipto .

¡Solo quedan 3 lugares para los Octavos de Final de la #CopaMundialFIFA! pic.twitter.com/AlwBFWYk0x — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 3, 2026

Los cruces ya confirmados de octavos de final

La llave ya comenzó a tomar forma con varios enfrentamientos definidos. Francia eliminó a Suecia y ahora enfrentará a Paraguay, que dio uno de los grandes golpes del torneo al dejar en el camino a Alemania por penales.

En esa misma parte del cuadro también se enfrentarán Canadá y Marruecos, mientras que España chocará con Portugal en uno de los partidos más atractivos de los octavos. Además, Estados Unidos se medirá con Bélgica.

Del otro lado del cuadro, Brasil jugará frente a Noruega, mientras que Inglaterra buscará el pase a cuartos cuando enfrente a México, otro de los equipos que llega invicto a la fase eliminatoria.

Los clasificados que ya aseguraron su lugar

Hasta el momento ya avanzaron a octavos de final Francia, Paraguay, Canadá, Marruecos, España, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Noruega, Inglaterra, México y Suiza, que eliminó a Argelia por 2-0 y ahora espera al ganador del cruce entre Colombia y Ghana.

Con apenas tres series por disputarse, el cuadro del Mundial 2026 empieza a definirse y la expectativa está puesta en conocer el camino que tendrán los candidatos rumbo a la gran final.