3 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: así quedó el cuadro de los octavos y los cruces que faltan definirse

La Copa Mundial 2026 ya tiene varios clasificados a los Octavos De Final. Mirá los duelos que restan confirmarse.

El Mundial 2026 tiene a sus máximos candidatos.

El Mundial 2026 tiene a sus máximos candidatos.

Por Sitio Andino Deportes

El Mundial 2026 comienza a entrar en su etapa decisiva. Tras varios encuentros de los 16avos de final, ya hay selecciones instaladas en los octavos, mientras que este viernes se conocerán los últimos clasificados, entre ellos el ganador del cruce entre la Selección Argentina y Cabo Verde.

Cronograma:

  • Australia vs. Egipto (15:00)
  • Argentina vs. Cabo Verde (19:00)
  • Colombia vs. Ghana (22:30)

El vencedor entre Argentina y Cabo Verde enfrentará en la próxima ronda al ganador del duelo entre Australia y Egipto.

Los cruces ya confirmados de octavos de final

La llave ya comenzó a tomar forma con varios enfrentamientos definidos. Francia eliminó a Suecia y ahora enfrentará a Paraguay, que dio uno de los grandes golpes del torneo al dejar en el camino a Alemania por penales.

En esa misma parte del cuadro también se enfrentarán Canadá y Marruecos, mientras que España chocará con Portugal en uno de los partidos más atractivos de los octavos. Además, Estados Unidos se medirá con Bélgica.

Del otro lado del cuadro, Brasil jugará frente a Noruega, mientras que Inglaterra buscará el pase a cuartos cuando enfrente a México, otro de los equipos que llega invicto a la fase eliminatoria.

Los clasificados que ya aseguraron su lugar

Hasta el momento ya avanzaron a octavos de final Francia, Paraguay, Canadá, Marruecos, España, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Noruega, Inglaterra, México y Suiza, que eliminó a Argelia por 2-0 y ahora espera al ganador del cruce entre Colombia y Ghana.

Con apenas tres series por disputarse, el cuadro del Mundial 2026 empieza a definirse y la expectativa está puesta en conocer el camino que tendrán los candidatos rumbo a la gran final.

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