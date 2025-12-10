Guaymallén abre la preinscripción para una masterclass de electricidad para mujeres

La Municipalidad de Guaymallén abre la preinscripción para la Masterclass de Electricidad para Mujeres, un curso gratuito que busca brindar autonomía y conocimientos prácticos a las vecinas interesadas en iniciarse en el rubro eléctrico. Además, esta masteclass servirá para realizar los cursos vinculados a la electricidad que se dictarán durante 2026.
Durante la clase se abordarán conceptos esenciales -fase, neutro y tierra; funcionamiento de circuitos eléctricos- y se realizará una práctica de armado de portalámparas. También podrán escuchar la experiencia de mujeres que ya realizaron las distintas capacitaciones durante este año y pudieron aplicarlo a sus emprendimientos.