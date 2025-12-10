10 de diciembre de 2025
Guaymallén abre la preinscripción para una masterclass de electricidad para mujeres

La capacitación gratuita en Guaymallén brindará herramientas prácticas y permitirá acceder a los cursos eléctricos que se dictarán en 2026.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Guaymallén abre la preinscripción para la Masterclass de Electricidad para Mujeres, un curso gratuito que busca brindar autonomía y conocimientos prácticos a las vecinas interesadas en iniciarse en el rubro eléctrico. Además, esta masteclass servirá para realizar los cursos vinculados a la electricidad que se dictarán durante 2026.

Durante la clase se abordarán conceptos esenciales -fase, neutro y tierra; funcionamiento de circuitos eléctricos- y se realizará una práctica de armado de portalámparas. También podrán escuchar la experiencia de mujeres que ya realizaron las distintas capacitaciones durante este año y pudieron aplicarlo a sus emprendimientos.

Masterclass para mujeres en el municipio de Guaymallén

La Masterclass de Electricidad para Mujeres se realizará el viernes 12 de diciembre de 17.00 a 20.00 horas, en el 6° piso de la Municipalidad de Guaymallén.

Como parte del proceso de selección, se solicitará a las asistentes contar con los materiales necesarios para el cursado.

