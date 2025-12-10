Guaymallén abre la preinscripción para una masterclass de electricidad para mujeres

Guaymallén abre la preinscripción para la Masterclass de Electricidad para Mujeres﻿.

La Municipalidad de Guaymallén abre la preinscripción para la Masterclass de Electricidad para Mujeres, un curso gratuito que busca brindar autonomía y conocimientos prácticos a las vecinas interesadas en iniciarse en el rubro eléctrico. Además, esta masteclass servirá para realizar los cursos vinculados a la electricidad que se dictarán durante 2026.

Durante la clase se abordarán conceptos esenciales -fase, neutro y tierra; funcionamiento de circuitos eléctricos- y se realizará una práctica de armado de portalámparas. También podrán escuchar la experiencia de mujeres que ya realizaron las distintas capacitaciones durante este año y pudieron aplicarlo a sus emprendimientos.

Masterclass para mujeres en el municipio de Guaymallén La Masterclass de Electricidad para Mujeres se realizará el viernes 12 de diciembre de 17.00 a 20.00 horas, en el 6° piso de la Municipalidad de Guaymallén.

Los cupos son limitados, por lo que las interesadas deberán inscribirse haciendo click acá.

Como parte del proceso de selección, se solicitará a las asistentes contar con los materiales necesarios para el cursado. image

