13 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Preocupación

Alertan sobre las señales tempranas de violencia de género y los servicios que ofrece Mendoza

Los primeros signos de violencia de género suelen pasar desapercibidos. Una profesional explicó cómo identificar el ciclo de violencia y qué herramientas están al alcance.

Para tratar de prevenir una tragedia es importante tener en cuenta ciertas situaciones

 Por Carla Canizzaro

La violencia de género crece y con ello, los femicidios en todo el país. La situación es alarmante y genera preocupación en la sociedad, ya que en lo que va del 2025 ocurrieron 229 femicidios, es decir que una mujer murió cada 34 horas. Para tratar de prevenir una tragedia es importante tener en cuenta ciertas situaciones.

Según un informe del Observatorio Mumalá, se registraron 901 intentos de femicidios, de los cuales 10 terminaron con una muerte violenta y 36 continúan en investigación. Bajo este peligroso contexto, existen señales tempranas que pueden anticipar una relación violenta, así como los recursos institucionales disponibles para acompañar a las personas que se encuentran en situación de riesgo.

La violencia de género anticipa señales que deben despertar una alerta

En diálogo con Sitio Andino, la licenciada Victoria Carniello (Mat. 3180), quien se desempeña como psicóloga clínica y es miembro del consejo directivo del Colegio de Psicólogos, mencionó los comentarios descalificadores que aparecen en un primer momento sobre la forma de vestir o maquillarse, así como el intento de controlar vínculos afectivos.

"El violento siempre va a tratar de aislar a la mujer, de que rompa con sus redes", advirtió Carniello. Frases como "tu hermana no me gusta" o "esas amigas te llevan por mal camino" suelen anticipar un proceso de aislamiento emocional y social.

"El violento siempre va a tratar de aislar a la mujer, de que rompa con sus redes", advirtió Carniello

Otros signos de alerta incluyen los celos excesivos, los enojos desmedidos, los períodos de silencio prolongados como forma de castigo y también actitudes que pueden parecer positivas pero esconden control, como insistir en que la mujer no trabaje con la excusa de que "no hace falta" o que será "tratada como una reina".

Acompañamiento institucional

Desde el ámbito estatal, Mendoza cuenta con la Dirección de Género, dependiente del Ministerio de Gobierno, que ofrece acompañamiento psicológico, social y legal, además de refugios para casos de riesgo. A su vez, cada municipio dispone de áreas de género con servicios similares.

Victoria Carniello destacó que el trabajo psicológico es clave, especialmente porque muchas mujeres toman conciencia de la situación de violencia después de haber atravesado múltiples episodios. "Lo primero es la contención, la primera escucha, acompañar sin juzgar", señaló, y explicó que la desvinculación emocional del agresor suele ser uno de los desafíos más complejos del proceso.

Marcha-Mujeres-Contra-Violencia-de-genero-3.jpg
Victoria Carniello destacó que el trabajo psicológico es clave

Una parte fundamental del acompañamiento es la psicoeducación, a través de la cual se explica el ciclo de la violencia y se ayuda a identificar distintas formas de maltrato (psicológico, económico, físico y sexual) que con frecuencia se encuentran naturalizadas.

Herramientas y recursos disponibles

El Estado provincial ofrece asesoramiento legal, acompañamiento psicológico, apoyo social y asistencia económica, como subsidios para alquileres o para mejorar la seguridad del hogar. También existen grupos de acompañamiento que han mostrado buenos resultados, y una red de refugios distribuidos en toda la provincia para mujeres en situación de riesgo extremo.

Carniello destacó que uno de los ejes centrales del trabajo es reconstruir la red de apoyo de las personas que atraviesan estas situaciones, ya que el aislamiento es una de las consecuencias más habituales de la violencia. "Es fortalecer la poca red que queda y empezar a armar nuevas redes", concluyó.

