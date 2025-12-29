Leandro Paredes presentó dos nuevos vinos de su proyecto Mi Victoria

El Hotel Faena fue el escenario elegido para una presentación que combinó vino , celebración y relato personal . Leandro Paredes dio a conocer oficialmente dos nuevas etiquetas que se incorporan a su proyecto vitivinícola mendocino que viene creciendo sostenidamente : Mi Victoria 1994 Malbec y Mi Victoria Chardonnay Sweet .

La jornada comenzó con una degustación técnica en la cava del hotel , dirigida a especialistas y guiada por el titular de la bodega que el campeón del mundo eligió para sus vinos, Santiago Barberis . En ese ámbito se presentó el portfolio completo del proyecto Mi Victoria , que lleva poco más de dos años en el mercado, permitiendo apreciar la evolución estilística de la línea y los matices de cada etiqueta .

Más tarde, los invitados participaron de una cena de celebración en Mercado Faena , donde los vinos acompañaron los distintos pasos del menú y reforzaron el carácter social y celebratorio del evento.

Entre los asistentes se destacaron figuras del deporte y del ámbito gastronómico y vitivinícola , como Ángel Di María y Jorgelina Cardoso , junto a Fabricio Portelli y Leandro Vesco , además de la familia Paredes y los integrantes del equipo que impulsa el proyecto.

Leandro Paredes; Dos etiquetas, dos historias

Las dos nuevas etiquetas presentadas condensan historias y estilos distintos. Mi Victoria 1994 es un Malbec joven, cosecha 2024, elaborado con uvas de Luján de Cuyo. Su nombre remite al año de nacimiento de Leandro Paredes y la etiqueta se inspira en uno de sus tatuajes más personales, en clara alusión a su recorrido futbolístico y a su vínculo emocional con Boca Juniors.

Mi Victoria Chardonnay Sweet, en cambio, propone un perfil más accesible y fresco. Elaborado con uvas Chardonnay de viñedos de Maipú, se presenta como un blanco dulce de atractivo color dorado. La etiqueta rinde homenaje al Mundial 2022, incorporando la imagen de la Copa del Mundo como símbolo de uno de los hitos más relevantes en la carrera del futbolista.

Ambos vinos fueron elaborados en Bodega Barberis, bajo la dirección del enólogo Rolando Lazzarotti, quien trabajó con el objetivo de lograr vinos expresivos, elegantes y coherentes con la identidad del proyecto. El diseño de las etiquetas estuvo a cargo de Julieta Carbonari, con una estética moderna y emocional, pensada para reflejar tanto la historia personal de Paredes como los valores que inspiran a la marca.

_GF_7172 Dos de las etiquetas de los vinos del campeón del mundo

Un proyecto familiar con proyección

Mi Victoria es un proyecto familiar que Leandro Paredes desarrolla junto a su hermana Vanesa y que nació en 2022 con el lanzamiento de su vino ícono, Mi Victoria LP5. Lejos de tratarse de una iniciativa circunstancial, el trabajo comenzó hace ocho años como un sueño compartido y fue creciendo de manera progresiva. Vanesa Paredes cumple un rol central en este camino: se mudó a Mendoza para involucrarse de lleno en el proceso productivo y participa activamente en las decisiones estratégicas y creativas. A esta mirada se suma la nueva generación, representada por su hijo, estudiante de sommellerie, que aporta formación y sensibilidad al desarrollo de la marca.

Una línea en expansión

Actualmente, la línea Mi Victoria ya cuenta con cuatro etiquetas bien diferenciadas. Al Chardonnay Sweet y al 1994 Malbec se suman el Mi Victoria LP32 Malbec, con crianza en barrica durante doce meses, y el Mi Victoria LP5 Malbec, tope de gama del proyecto, elaborado con uvas de cuatro viñedos mendocinos y una crianza de dieciocho meses en roble francés.