29 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Fútbol y Vinos

Leandro Paredes presentó dos nuevos vinos de su proyecto Mi Victoria

Leandro Paredes presentó Mi Victoria 1994 Malbec y Chardonnay Sweet, dos nuevas etiquetas de su proyecto de vinos mendocinos.

Leandro Paredes presentó dos nuevas etiquetas de sus vinos elaborados en Mendoza

Leandro Paredes presentó dos nuevas etiquetas de sus vinos elaborados en Mendoza

 Por Marcelo López Álvarez

El Hotel Faena fue el escenario elegido para una presentación que combinó vino, celebración y relato personal. Leandro Paredes dio a conocer oficialmente dos nuevas etiquetas que se incorporan a su proyecto vitivinícola mendocino que viene creciendo sostenidamente: Mi Victoria 1994 Malbec y Mi Victoria Chardonnay Sweet.

Barberis la bodega madre del proyecto

La jornada comenzó con una degustación técnica en la cava del hotel, dirigida a especialistas y guiada por el titular de la bodega que el campeón del mundo eligió para sus vinos, Santiago Barberis. En ese ámbito se presentó el portfolio completo del proyecto Mi Victoria, que lleva poco más de dos años en el mercado, permitiendo apreciar la evolución estilística de la línea y los matices de cada etiqueta.

Lee además
Mendoza apuesta a Brasil con un showroom de vinos y alimentos para potenciar las ventas
Mercado brasilero

Mendoza apuesta a Brasil con un showroom de vinos y alimentos para potenciar las ventas
Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones
Vacaciones con ahorro

Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones
DSC09456
Leandro Paredes firma una de las barricas de sus vinos en la Bodega Barberis

Leandro Paredes firma una de las barricas de sus vinos en la Bodega Barberis

Más tarde, los invitados participaron de una cena de celebración en Mercado Faena, donde los vinos acompañaron los distintos pasos del menú y reforzaron el carácter social y celebratorio del evento.

Entre los asistentes se destacaron figuras del deporte y del ámbito gastronómico y vitivinícola, como Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, junto a Fabricio Portelli y Leandro Vesco, además de la familia Paredes y los integrantes del equipo que impulsa el proyecto.

Leandro Paredes; Dos etiquetas, dos historias

Las dos nuevas etiquetas presentadas condensan historias y estilos distintos. Mi Victoria 1994 es un Malbec joven, cosecha 2024, elaborado con uvas de Luján de Cuyo. Su nombre remite al año de nacimiento de Leandro Paredes y la etiqueta se inspira en uno de sus tatuajes más personales, en clara alusión a su recorrido futbolístico y a su vínculo emocional con Boca Juniors.

Mi Victoria Chardonnay Sweet, en cambio, propone un perfil más accesible y fresco. Elaborado con uvas Chardonnay de viñedos de Maipú, se presenta como un blanco dulce de atractivo color dorado. La etiqueta rinde homenaje al Mundial 2022, incorporando la imagen de la Copa del Mundo como símbolo de uno de los hitos más relevantes en la carrera del futbolista.

Ambos vinos fueron elaborados en Bodega Barberis, bajo la dirección del enólogo Rolando Lazzarotti, quien trabajó con el objetivo de lograr vinos expresivos, elegantes y coherentes con la identidad del proyecto. El diseño de las etiquetas estuvo a cargo de Julieta Carbonari, con una estética moderna y emocional, pensada para reflejar tanto la historia personal de Paredes como los valores que inspiran a la marca.

_GF_7172
Dos de las etiquetas de los vinos del campeón del mundo

Dos de las etiquetas de los vinos del campeón del mundo

Un proyecto familiar con proyección

Mi Victoria es un proyecto familiar que Leandro Paredes desarrolla junto a su hermana Vanesa y que nació en 2022 con el lanzamiento de su vino ícono, Mi Victoria LP5. Lejos de tratarse de una iniciativa circunstancial, el trabajo comenzó hace ocho años como un sueño compartido y fue creciendo de manera progresiva. Vanesa Paredes cumple un rol central en este camino: se mudó a Mendoza para involucrarse de lleno en el proceso productivo y participa activamente en las decisiones estratégicas y creativas. A esta mirada se suma la nueva generación, representada por su hijo, estudiante de sommellerie, que aporta formación y sensibilidad al desarrollo de la marca.

Una línea en expansión

Actualmente, la línea Mi Victoria ya cuenta con cuatro etiquetas bien diferenciadas. Al Chardonnay Sweet y al 1994 Malbec se suman el Mi Victoria LP32 Malbec, con crianza en barrica durante doce meses, y el Mi Victoria LP5 Malbec, tope de gama del proyecto, elaborado con uvas de cuatro viñedos mendocinos y una crianza de dieciocho meses en roble francés.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de diciembre de 2025

El operativo contra la Lobesia botrana logró reducir un 70% la presencia de la plaga en Mendoza

ARCA redefinió las importaciones para uso personal y compras en el exterior: cómo es el nuevo régimen

Desafío en el inicio de 2026: qué dijo Luis Caputo sobre el pago de la deuda por US$4.000 millones

Últimas horas para pagar el Impuesto Inmobiliario: ATM detalló descuentos y plazos

Verano 2026: una familia tipo debe gastar casi $4 millones para vacacionar en enero

ANSES: quiénes cobran este lunes 29 de diciembre de 2025

De la posconvertibilidad a 2025: cómo cambiaron las exportaciones de las provincias

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 29 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de diciembre de 2025

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre

Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza
A TENER EN CUENTA

Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta construir una casa de 100 m² en Mendoza y qué conviene más: obra tradicional o prefabricada

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de diciembre: números ganadores del sorteo 3334

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Bosques de Montemar, Concón
Preocupación

Vacacionaban en Chile y les robaron la camioneta: el mal momento de una familia mendocina