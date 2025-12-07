7 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Vencimientos

Últimos días para pagar el Impuesto Inmobiliario: ATM detalló descuentos y plazos

La Administración Tributaria Mendoza informó que la última cuota del Impuesto Inmobiliario 2025 vence este mes. El boleto puede pagarse online.

ATM advirtió sobre el vencimiento de la sexta cuota del Impuesto Inmobiliario.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recordó que el próximo 30 de diciembre vence el plazo para abonar en término la sexta y última cuota del Impuesto Inmobiliario 2025. Según detalló el organismo, el boleto puede obtenerse de manera digital mediante las opciones “Descargar Boleto” y “Pagar online”.

La entidad señaló, además, que los contribuyentes que no posean deuda al 31 de diciembre de 2024 acceden automáticamente a un 10% de descuento. A ese beneficio se suma otro 10% adicional si el contribuyente también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, la ATM informó que se aplicará un descuento extra del 10% para quienes no registren deuda exigible o bien la tengan regularizada al 31 de diciembre de 2024 respecto de todas sus obligaciones tributarias.

Modalidades de pago que acepta la Administración Tributaria Mendoza

Sitio de ATM:

- Pago en línea con tarjetas.

– Código QR en el boleto (canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0).

Adherir al pago electrónico:

– Red Link.

– Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto:

– Pago Fácil.

– Bolsa de Comercio de Mendoza.

– Calendario de vencimientos del Impuesto Inmobiliario 2025

Cuota 6: hasta el 30 de diciembre..

Las autoridades remarcan la importancia de completar el pago dentro del plazo establecido para conservar los beneficios y evitar recargos posteriores. También destacaron la disponibilidad de los mecanismos digitales para facilitar el trámite y acelerar la gestión de los contribuyentes a través del sitio web www.atm.mendoza.gov.ar.

