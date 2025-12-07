Últimos días para pagar el Impuesto Inmobiliario: ATM detalló descuentos y plazos

ATM advirtió sobre el vencimiento de la sexta cuota del Impuesto Inmobiliario. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Economía







La Administración Tributaria Mendoza (ATM) recordó que el próximo 30 de diciembre vence el plazo para abonar en término la sexta y última cuota del Impuesto Inmobiliario 2025. Según detalló el organismo, el boleto puede obtenerse de manera digital mediante las opciones “Descargar Boleto” y “Pagar online”.

La entidad señaló, además, que los contribuyentes que no posean deuda al 31 de diciembre de 2024 acceden automáticamente a un 10% de descuento. A ese beneficio se suma otro 10% adicional si el contribuyente también estuvo al día al 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, la ATM informó que se aplicará un descuento extra del 10% para quienes no registren deuda exigible o bien la tengan regularizada al 31 de diciembre de 2024 respecto de todas sus obligaciones tributarias.

Modalidades de pago que acepta la Administración Tributaria Mendoza Sitio de ATM:

- Pago en línea con tarjetas. – Código QR en el boleto (canal E-Pagos y Billetera Virtual 3.0). Adherir al pago electrónico: – Red Link. – Red Pago Mis Cuentas. Pago con boleto: – Pago Fácil. – Bolsa de Comercio de Mendoza. – Calendario de vencimientos del Impuesto Inmobiliario 2025 Cuota 6: hasta el 30 de diciembre.. Las autoridades remarcan la importancia de completar el pago dentro del plazo establecido para conservar los beneficios y evitar recargos posteriores. También destacaron la disponibilidad de los mecanismos digitales para facilitar el trámite y acelerar la gestión de los contribuyentes a través del sitio web www.atm.mendoza.gov.ar.