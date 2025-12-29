ARCA redefinió las importaciones para uso personal y compras en el exterior: cómo es el nuevo régimen

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen para la importación definitiva de mercadería destinada a uso personal, sin fines comerciales ni industriales. La actualización fue oficializada mediante la Resolución 5805/2025 , publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa reemplaza aspectos del esquema vigente y apunta a simplificar trámites , digitalizar procesos y reforzar el control aduanero en este tipo de operaciones.

A partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen, las importaciones para uso personal —tanto de bienes nuevos como usados— deberán gestionarse a través del Sistema Informático Malvina (SIM) .

El objetivo es simplificar y digitalizar los trámites para importar productos de uso personal

La resolución autoriza únicamente el ingreso de mercaderías destinadas al uso o consumo personal , siempre que su cantidad, valor o características no permitan inferir una finalidad comercial o industrial.

Según precisó Bae Noticias, las operaciones estarán alcanzadas por los derechos y gravámenes del régimen general de importación, y el valor en aduana será determinado al momento de la verificación. Además, deberán respetarse las prohibiciones vigentes y, cuando corresponda, intervenir otros organismos competentes.

Trámites digitales y ajustes operativos en el procedimiento

Cuando por razones operativas no sea posible realizar el registro a través del sistema simplificado, la importación deberá formalizarse mediante el formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que fue reconvertido a un formato digital e interactivo.

El formulario estará disponible en la sección “Formularios” y en el micrositio “Viajeros” del sitio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Asimismo, la resolución delega en la Dirección General de Aduanas la facultad de realizar las adecuaciones necesarias a los requisitos formales del procedimiento, con el objetivo de asegurar el control aduanero y la correcta aplicación de las prohibiciones vigentes.