Valle de Uco: seis empresas compiten por una obra clave para fortalecer el sistema eléctrico

Seis empresas presentaron sus ofertas económicas para ejecutar la Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 kV y la ampliación de la Estación Transformadora Capiz , una obra considerada estratégica para mejorar la distribución eléctrica regional y reforzar la estabilidad del sistema energético provincial.

Las propuestas se conocieron durante la apertura del Sobre 2 realizada en el Ministerio de Energía y Ambiente, con participación de los organismos intervinientes y bajo las condiciones de transparencia y cumplimiento normativo previstas en el pliego licitatorio.

Tras conocerse las ofertas, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó la concurrencia empresarial y su impacto en la competitividad del proceso. “Cuando hay reglas estables y transparentes, se beneficia la concurrencia. Y a mayor concurrencia, hay mejor competencia. Si hay mejor competencia, los precios bajan”, afirmó.

La funcionaria señaló además que algunas propuestas se ubicaron por debajo del presupuesto oficial, lo que permitiría optimizar el uso de los recursos públicos y ampliar la cantidad de obras a ejecutar.

Una infraestructura clave para el desarrollo regional

Durante el acto, Latorre remarcó la importancia estratégica del proyecto para la provincia y especialmente para el Valle de Uco.

“Esta infraestructura viene a fortalecer y darle mayor seguridad a la distribución y al transporte eléctrico en el Valle de Uco, pero también a robustecer el sistema de transporte eléctrico de toda la provincia. Significa un beneficio directo para más de 150.000 vecinos y para el corredor productivo de la región”, sostuvo.

La ministra explicó que, aunque este tipo de obras no siempre resulta visible para la población, impacta directamente en la vida cotidiana al garantizar mayor disponibilidad y seguridad energética, condiciones necesarias para la radicación de nuevas industrias y el crecimiento productivo.

Energía renovable y ampliación del sistema eléctrico

Por su parte, el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, señaló que la obra representa un paso previo fundamental para ampliar la generación de energías renovables en Mendoza.

Según explicó, la nueva infraestructura permitirá que proyectos de generación limpia —incluidos parques actualmente en construcción y futuras iniciativas— puedan inyectar energía al sistema eléctrico provincial con mayor capacidad y estabilidad.

El funcionario agregó que el Gobierno continúa avanzando con otras obras energéticas, entre ellas la licitación de la línea Mendoza Norte y el desarrollo de nuevas líneas de transporte eléctrico tanto en el resto de la provincia como en el sur mendocino.

Las empresas que presentaron ofertas

Las compañías que participaron de la apertura económica fueron:

Distrocuyo S.A.

Corporación del Sur

José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

Rovella Carranza S.A. y Laugero Construcciones S.A.

Da Fré / Sowic U.T.

Montelectro S.A. y TECSA S.A.

Más energía y mayor estabilidad en la red

La obra contempla una inversión inicial estimada en USD 51.207.660, monto que podría reducirse tras el análisis de las ofertas económicas presentadas.