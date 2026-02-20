20 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
propuestas

Valle de Uco: seis empresas compiten por una obra clave para fortalecer el sistema eléctrico

La obra energética beneficiará a más de 150.000 habitantes y permitirá fortalecer la red eléctrica provincial, además de impulsar nuevas inversiones y energías renovables.

Valle de Uco: seis empresas compiten por una obra clave para fortalecer el sistema eléctrico

Valle de Uco: seis empresas compiten por una obra clave para fortalecer el sistema eléctrico

Por Sitio Andino Departamentales

Seis empresas presentaron sus ofertas económicas para ejecutar la Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 kV y la ampliación de la Estación Transformadora Capiz, una obra considerada estratégica para mejorar la distribución eléctrica regional y reforzar la estabilidad del sistema energético provincial.

Las propuestas se conocieron durante la apertura del Sobre 2 realizada en el Ministerio de Energía y Ambiente, con participación de los organismos intervinientes y bajo las condiciones de transparencia y cumplimiento normativo previstas en el pliego licitatorio.

Lee además
El pelotón de la Vuelta de Mendoza transitó rutas del Valle de Uco antes del duro ascenso final al Manzano Histórico.
polideportivo

Vuelta de Mendoza: Velardez ganó en el Manzano Histórico y Moyano sigue líder en la general
Qué hacer en el Valle de Uco durante el Carnaval 2026: desfiles, naturaleza y paseos nocturnos
La guía completa

Qué hacer en el Valle de Uco durante el Carnaval 2026: desfiles, naturaleza y paseos nocturnos

Tras conocerse las ofertas, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó la concurrencia empresarial y su impacto en la competitividad del proceso. “Cuando hay reglas estables y transparentes, se beneficia la concurrencia. Y a mayor concurrencia, hay mejor competencia. Si hay mejor competencia, los precios bajan”, afirmó.

image
Seis empresas presentaron sus ofertas econ&oacute;micas para ejecutar la Estaci&oacute;n Transformadora Valle de Uco 220/132 kV.

Seis empresas presentaron sus ofertas económicas para ejecutar la Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 kV.

La funcionaria señaló además que algunas propuestas se ubicaron por debajo del presupuesto oficial, lo que permitiría optimizar el uso de los recursos públicos y ampliar la cantidad de obras a ejecutar.

Una infraestructura clave para el desarrollo regional

Durante el acto, Latorre remarcó la importancia estratégica del proyecto para la provincia y especialmente para el Valle de Uco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JimehLatorre/status/2024878477799801120&partner=&hide_thread=false

Esta infraestructura viene a fortalecer y darle mayor seguridad a la distribución y al transporte eléctrico en el Valle de Uco, pero también a robustecer el sistema de transporte eléctrico de toda la provincia. Significa un beneficio directo para más de 150.000 vecinos y para el corredor productivo de la región”, sostuvo.

La ministra explicó que, aunque este tipo de obras no siempre resulta visible para la población, impacta directamente en la vida cotidiana al garantizar mayor disponibilidad y seguridad energética, condiciones necesarias para la radicación de nuevas industrias y el crecimiento productivo.

Energía renovable y ampliación del sistema eléctrico

Por su parte, el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, señaló que la obra representa un paso previo fundamental para ampliar la generación de energías renovables en Mendoza.

Según explicó, la nueva infraestructura permitirá que proyectos de generación limpia —incluidos parques actualmente en construcción y futuras iniciativas— puedan inyectar energía al sistema eléctrico provincial con mayor capacidad y estabilidad.

El funcionario agregó que el Gobierno continúa avanzando con otras obras energéticas, entre ellas la licitación de la línea Mendoza Norte y el desarrollo de nuevas líneas de transporte eléctrico tanto en el resto de la provincia como en el sur mendocino.

image

Las empresas que presentaron ofertas

Las compañías que participaron de la apertura económica fueron:

  • Distrocuyo S.A.

  • Corporación del Sur

  • José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

  • Rovella Carranza S.A. y Laugero Construcciones S.A.

  • Da Fré / Sowic U.T.

  • Montelectro S.A. y TECSA S.A.

Más energía y mayor estabilidad en la red

La obra contempla una inversión inicial estimada en USD 51.207.660, monto que podría reducirse tras el análisis de las ofertas económicas presentadas.

  • El proyecto permitirá abastecer la creciente demanda eléctrica del Valle de Uco, mejorando la calidad y confiabilidad del suministro para más de 150.000 habitantes y acompañando el desarrollo vitivinícola, agroindustrial y turístico de la región.
  • Fortalecerá la seguridad del sistema eléctrico provincial, habilitará la incorporación de nueva generación energética y generará condiciones para futuras ampliaciones de la red en 132 kV, incluyendo desarrollos vinculados a Tunuyán y Pareditas y el cierre del anillo eléctrico regional mediante la Estación Transformadora Tupungato.
  • La infraestructura también contribuirá a mejorar la respuesta del sistema ante eventuales fallas del Sistema Interconectado Provincial y consolidará la capacidad de transporte eléctrico en una zona que continúa creciendo tanto en términos productivos como residenciales.
Temas
Seguí leyendo

Avanza la rotonda que cambiará el tránsito en Tunuyán y evitará camiones en el microcentro

El intendente de San Carlos se defendió de la sanción del Tribunal de Cuentas y negó irregularidades

Avanza la aplicación de drones para una agricultura más eficiente en General Alvear

Lavalle vive su Vendimia 2026: "90 cosechas de historias", un homenaje a su identidad

El Tribunal de Cuentas sancionó a un intendente aliado por irregularidades en un evento primaveral

Presentaron la nueva edición de la Festa In Piazza en la Ciudad de Mendoza: cuándo será

Avanza la ampliación de la red de control del volcán Peteroa

Verano en la Ciudad: récord de participación y un cierre con miles de mendocinos

LO QUE SE LEE AHORA
Lavalle celebra su fiesta de la Vendimia 90 Cosechas de Historias.
Festejo

Lavalle vive su Vendimia 2026: "90 cosechas de historias", un homenaje a su identidad

Las Más Leídas

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

Importante despliegue policial en el ingreso a Tunuyán. 
operativo policial

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: hay probabilidad de granizo.
el tiempo

Alerta amarilla en Mendoza: a qué hora podrían llegar las tormentas más fuertes esta tarde