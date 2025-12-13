13 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Conectividad vial

San Rafael avanza con el pavimento de El Libertador y proyecta nuevas mejoras en la zona

El Municipio de San Rafael ya coloca la carpeta asfáltica y anunció futuros trabajos hacia Vélez Sársfield, además de una rotonda para ordenar el tránsito.

Nueva obra pública en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael comenzó con una obra muy importante y anhelada por la comunidad: el asfaltado de la avenida El Libertador desde calle León Kruk (en el barrio Valle Grande) hasta la avenida Juan XXIII.

En total, son 1300 metros de nuevo pavimento en calles de suelo natural que permitirán generar una importante conexión entre los barrios y el centro de la Ciudad, además de descomprimir el tránsito de la Avenida Vélez Sársfield.

“Era una calle de suelo natural sobre los que se hicieron todas las bases y tareas previas. En este momento comenzó la colocación de la carpeta definitiva que avanza por tramos. Esperamos muy pronto tener la obra lista”, explicó la Secretaria de Obras Públicas de la comuna, Andrea Fichetti.

Se trata de una zona que registra un importante crecimiento urbano y que -con el nuevo asfalto- mejorará significativamente la conectividad y accesibilidad de la zona.

“Desde hace tiempo venimos haciendo un importante trabajo en materia de recuperación y puesta en valor de avenidas troncales para mejorar la transitabilidad”, indicó la funcionaria.

Lo que se viene en obra pública en San Rafael

Esto no es todo porque, muy pronto, se continuará con el asfaltado del tramo de 600 metros desde Juan XXIII a Vélez Sarsfield, frente al barrio El Molino.

“Es una obra muy significativa que incluyó la apertura de la traza, colocación de luminarias y -muy pronto- contará con el asfaltado”, explicó Fichetti quien adelantó que “posteriormente está prevista una rotonda en el cruce de Vélez Sarsfield para poder ordenar el tránsito”.

