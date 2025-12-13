Tadeo García Zalazar recorrió nuevas obras escolares en San Martín: SUM, reparaciones y laboratorios

El ministro Tadeo García Zalazar visitó el nuevo salón de usos múltiples y las salas de nivel inicial, reparadas de forma integral. También avanzan las tareas en la escuela Valestra, de Alto Verde en San Martín. El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE concluyó las obras que se hicieron en el establecimiento ubicado en el barrio San Pedro, del radio céntrico del departamento.

El ministro Tadeo García Zalazar visitó las instalaciones y recorrió los trabajos, que incluyeron la construcción de un SUM y la reparación integral de las salas de nivel inicial. Hubo una inversión de $400 millones y los beneficios alcanzan a más de 400 alumnos de nivel inicial y primario.

Ciclo lectivo 2025 La fórmula con la que la DGE logró mejores rendimientos en las aulas de Mendoza

Durante el recorrido, el director general de Escuelas aseguró que “más infraestructura nos aporta nuevos espacios y mejores condiciones para aprender” y aseguró que las obras seguirán con el objetivo de “beneficiar a la comunidad educativa” .

La ampliación y reparación de la Escuela 1-679 Maestro Alfonso García Lépez, de San Martín , fue concluida por la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, a cargo de Carlos Daparo, con el objetivo de que la comunidad educativa comience a utilizar los nuevos espacios desde el inicio del ciclo lectivo 2026.

Específicamente, las tareas incluyeron la construcción de un salón de usos múltiples de 100 metros cuadrados y la reparación integral de las salas de nivel inicial. La obra estuvo a cargo de la firma Dampal SA, que la ejecutó en tiempo y forma.

image

La Escuela Valestra, de Alto Verde, también contará con dos nuevos laboratorios

Además de las obras en la Escuela García Lépez, Infraestructura Escolar está construyendo un nuevo SUM en la Escuela Técnica 4-213 Humberto Antonio Valestra, ubicada en Alto Salvador, también de San Martín.

El proyecto incluye un espacio de 130 metros cuadrados cubiertos, que luego será dividido en dos sectores para que la comunidad pueda tener dos aulas laboratorios. En este caso, los trabajos están a cargo de la firma Federico Festa y tienen un avance que ronda el 50%. Está previsto que estén terminados para el inicio del ciclo lectivo 2026.

La intervención se financia con la modalidad de coeficiente de impacto zonal, con una inversión que superará los $60 millones cuando haya concluido.