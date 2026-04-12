12 de abril de 2026
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Sitio Andino
Dirección General de Escuelas

La Dirección General de Escuelas firmó un acuerdo con el Grupo LTN para fortalecer la educación técnica en Mendoza

El acuerdo apunta a vincular escuelas con el sector productivo, promover la capacitación docente y generar más oportunidades laborales para jóvenes.

Tadeo García Zalazar firmó el acuerdo de cooperación institucional.

Tadeo García Zalazar firmó el acuerdo de cooperación institucional.

Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) firmó un acuerdo de cooperación institucional con el Grupo LTN, integrado por las firmas Fríolatina SA y Acerolatina SA, con el objetivo de fortalecer la Educación Técnico Profesional en Mendoza.

El acuerdo busca promover la actualización tecnológica docente, favorecer la vinculación entre las escuelas y el sector productivo, y desarrollar instancias de capacitación, asistencia técnica y transferencia de conocimientos.

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Vinculación entre educación y trabajo

Del acto participaron el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; la representante de las empresas, Bárbara Bernardi; el gerente general del Grupo LTN, Gustavo Díaz; el director de Educación Técnica y Trabajo de la DGE, Claudio Dagne; y el referente de Prácticas Profesionalizantes y Actualizaciones, Federico Rubi.

“Estamos trabajando un convenio muy importante para la vinculación, tanto en la formación de estudiantes como de formadores. Esto resulta clave en el marco de los desafíos de la nueva educación en Mendoza. Se trata de unir el mundo del trabajo con el de la educación para generar más y mejores oportunidades laborales para nuestros jóvenes”, expresó García Zalazar.

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Capacitaciones, prácticas y proyectos conjuntos

En el marco del convenio, se prevé la realización de talleres técnicos, jornadas de actualización, instancias de formación docente y visitas a plantas industriales. Además, se impulsarán proyectos educativos conjuntos, intercambio de materiales didácticos y actividades de vinculación tecnológica.

También se contempla la certificación conjunta de las formaciones que se desarrollen.

Por su parte, Gustavo Díaz destacó la importancia del acuerdo: “Todo convenio que nos vincule con la formación es fundamental. Estamos en un contexto donde cada vez se necesitan más técnicos, por lo que este tipo de iniciativas tiene un gran valor para nosotros”.

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Más oportunidades para los jóvenes

Finalmente, García Zalazar subrayó la importancia de avanzar en la implementación del convenio en el corto plazo e invitó a los jóvenes a aprovechar estas oportunidades de formación.

“Estamos muy contentos con este acuerdo y con ganas de que tenga una implementación rápida. Invitamos a todos los estudiantes de escuelas técnicas, centros de capacitación y oficios a que se sumen y aprovechen estas propuestas”, concluyó.

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