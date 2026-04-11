San Rafael lanzó más de 40 talleres gratuitos en todo el departamento

Esta semana comenzaron los talleres socioculturales del Municipio de San Rafael , una propuesta que incluye más de 40 actividades distribuidas en distintos puntos del departamento.

La iniciativa abarca una amplia variedad de disciplinas como tapicería, artesanías, tejido, bordado, panadería y pastelería, acrobacia aérea, guitarra, canto, folklore, danzas y tango, entre otras .

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El objetivo es generar espacios gratuitos de encuentro, aprendizaje y bienestar , abiertos a personas de todas las edades.

Entre las actividades, una de las más concurridas es la de Danzas Folklóricas Argentinas , que se desarrolla en 16 sedes con una gran participación de vecinos. Además de incorporar nuevos conocimientos, los talleres funcionan como espacios de socialización, contención y recreación.

En ese sentido, la profesora Soledad Fernández destacó que “a través de la danza los participantes fortalecen la memoria, la coordinación y construyen vínculos, compartiendo experiencias”.

Por ejemplo, en el Centro de Jubilados de avenida Mitre 161 las clases se dictan los miércoles y jueves desde las 9.00 horas, con una fuerte participación de adultos mayores.

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Talleres en Ciudad y distritos de San Rafael

En Ciudad de San Rafael, las actividades se desarrollan en diferentes puntos, como Olascoaga 1780 (lunes desde las 16.30), Zapata 365 (lunes y miércoles desde las 19), Suipacha y Emilio Civit (martes y jueves desde las 18.30), el Teatro Griego Chacho Santa Cruz (martes y jueves desde las 19), Comandante Salas y San Luis (miércoles y viernes desde las 9), la Parroquia Maximiliano Kolbe (lunes y miércoles desde las 19.30) y el CIC del barrio Sosneado (martes, jueves y viernes desde las 18).

En los distritos de San Rafael, las propuestas también tienen fuerte presencia, con sedes en el SUM de Villa 25 de Mayo (martes, miércoles y viernes desde las 19.30), el Centro de Jubilados de Real del Padre (jueves desde las 19), Club Atuel Norte (martes y sábados), Colonia Rusa (lunes a las 18.30), Colonia López (lunes desde las 18), Polideportivo de Villa Atuel (martes y viernes desde las 18.30), Colonia Iaccarini (viernes desde las 18.30) y el Polideportivo de Jaime Prats (miércoles y viernes desde las 18.30).

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Inscripciones abiertas en San Rafael

Desde el Municipio informaron que las inscripciones permanecen abiertas y no requieren requisitos previos. Las personas interesadas solo deben acercarse a los espacios en los días y horarios establecidos.