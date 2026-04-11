San Rafael lanzó más de 40 talleres gratuitos en todo el departamento

Esta semana comenzaron los talleres socioculturales del Municipio de San Rafael, una propuesta que incluye más de 40 actividades distribuidas en distintos puntos del departamento.
Las actividades en el departamento de San Rafael no requieren inscripción previa y están abiertas a toda la comunidad.
Esta semana comenzaron los talleres socioculturales del Municipio de San Rafael, una propuesta que incluye más de 40 actividades distribuidas en distintos puntos del departamento.
La iniciativa abarca una amplia variedad de disciplinas como tapicería, artesanías, tejido, bordado, panadería y pastelería, acrobacia aérea, guitarra, canto, folklore, danzas y tango, entre otras.
El objetivo es generar espacios gratuitos de encuentro, aprendizaje y bienestar, abiertos a personas de todas las edades.
Entre las actividades, una de las más concurridas es la de Danzas Folklóricas Argentinas, que se desarrolla en 16 sedes con una gran participación de vecinos. Además de incorporar nuevos conocimientos, los talleres funcionan como espacios de socialización, contención y recreación.
En ese sentido, la profesora Soledad Fernández destacó que “a través de la danza los participantes fortalecen la memoria, la coordinación y construyen vínculos, compartiendo experiencias”.
Por ejemplo, en el Centro de Jubilados de avenida Mitre 161 las clases se dictan los miércoles y jueves desde las 9.00 horas, con una fuerte participación de adultos mayores.
En Ciudad de San Rafael, las actividades se desarrollan en diferentes puntos, como Olascoaga 1780 (lunes desde las 16.30), Zapata 365 (lunes y miércoles desde las 19), Suipacha y Emilio Civit (martes y jueves desde las 18.30), el Teatro Griego Chacho Santa Cruz (martes y jueves desde las 19), Comandante Salas y San Luis (miércoles y viernes desde las 9), la Parroquia Maximiliano Kolbe (lunes y miércoles desde las 19.30) y el CIC del barrio Sosneado (martes, jueves y viernes desde las 18).
En los distritos de San Rafael, las propuestas también tienen fuerte presencia, con sedes en el SUM de Villa 25 de Mayo (martes, miércoles y viernes desde las 19.30), el Centro de Jubilados de Real del Padre (jueves desde las 19), Club Atuel Norte (martes y sábados), Colonia Rusa (lunes a las 18.30), Colonia López (lunes desde las 18), Polideportivo de Villa Atuel (martes y viernes desde las 18.30), Colonia Iaccarini (viernes desde las 18.30) y el Polideportivo de Jaime Prats (miércoles y viernes desde las 18.30).
Desde el Municipio informaron que las inscripciones permanecen abiertas y no requieren requisitos previos. Las personas interesadas solo deben acercarse a los espacios en los días y horarios establecidos.