5 de abril de 2026
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Sitio Andino
Dirección General de Escuelas

La Dirección General de Escuelas oficializó las carreras estratégicas para la educación superior en 2026

La medida de la Dirección General de Escuelas busca alinear la formación superior con las demandas del mercado laboral y los sectores productivos.

Carreras prioritarias para el ciclo lectivo 2026.

Carreras prioritarias para el ciclo lectivo 2026.

Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó la Resolución 1001, mediante la cual se establecen las carreras prioritarias para el ciclo lectivo 2026, en el marco de una política educativa orientada a vincular la formación superior con las demandas del trabajo y el desarrollo productivo de la provincia.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue impulsada por la Dirección de Educación Superior y se basa en datos provenientes de sistemas provinciales y nacionales, además del diálogo con sectores productivos y organismos especializados.

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La DGE alinea la Educación Superior con las necesidades del mundo del trabajo.

La DGE prioriza carreras con gran salida laboral

Formación docente: áreas clave

En el ámbito educativo, se priorizan los profesorados de Educación Primaria, Educación Especial, Inglés y Educación Secundaria en disciplinas como Matemática, Física y Química, consideradas fundamentales para fortalecer los aprendizajes en el sistema educativo.

Carreras técnicas con salida laboral

En cuanto a la formación técnico-profesional, la resolución destaca tecnicaturas vinculadas a sectores estratégicos como:

  • petróleo y gas
  • minería
  • metalmecánica
  • energías renovables
  • informática, especialmente software y servicios digitales

También se incluyen carreras alineadas a los planes de desarrollo regional, con foco en la inserción laboral.

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Planificación basada en datos

Desde el gobierno educativo señalaron que la definición responde a un enfoque basado en evidencia, que integra información demográfica, matrícula, egresos y demanda laboral.

“Un Estado responsable debe orientar la formación hacia las áreas donde existen mayores oportunidades de desarrollo y empleo”, destacaron oficialmente.

Formación continua y especialización

La normativa también refuerza la importancia de la formación continua, priorizando trayectos vinculados a:

  • enseñanza de matemática y lengua
  • alfabetización inicial
  • didácticas específicas
  • especializaciones en salud, minería y nuevas tecnologías

Educación y desarrollo

Con esta decisión, Mendoza busca consolidar un sistema de educación superior más dinámico y conectado con las necesidades actuales, promoviendo no solo el acceso a la educación, sino también la inserción laboral y la movilidad social.

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