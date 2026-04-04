La Dirección General de Escuelas oficializó las carreras estratégicas para la educación superior en 2026

La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó la Resolución 1001, mediante la cual se establecen las carreras prioritarias para el ciclo lectivo 2026, en el marco de una política educativa orientada a vincular la formación superior con las demandas del trabajo y el desarrollo productivo de la provincia.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue impulsada por la Dirección de Educación Superior y se basa en datos provenientes de sistemas provinciales y nacionales, además del diálogo con sectores productivos y organismos especializados.
En el ámbito educativo, se priorizan los profesorados de Educación Primaria, Educación Especial, Inglés y Educación Secundaria en disciplinas como Matemática, Física y Química, consideradas fundamentales para fortalecer los aprendizajes en el sistema educativo.
Carreras técnicas con salida laboral
En cuanto a la formación técnico-profesional, la resolución destaca tecnicaturas vinculadas a sectores estratégicos como:
petróleo y gas
minería
metalmecánica
energías renovables
informática, especialmente software y servicios digitales
También se incluyen carreras alineadas a los planes de desarrollo regional, con foco en la inserción laboral.
Planificación basada en datos
Desde el gobierno educativo señalaron que la definición responde a un enfoque basado en evidencia, que integra información demográfica, matrícula, egresos y demanda laboral.
“Un Estado responsable debe orientar la formación hacia las áreas donde existen mayores oportunidades de desarrollo y empleo”, destacaron oficialmente.
Formación continua y especialización
La normativa también refuerza la importancia de la formación continua, priorizando trayectos vinculados a:
enseñanza de matemática y lengua
alfabetización inicial
didácticas específicas
especializaciones en salud, minería y nuevas tecnologías
Educación y desarrollo
Con esta decisión, Mendoza busca consolidar un sistema de educación superior más dinámico y conectado con las necesidades actuales, promoviendo no solo el acceso a la educación, sino también la inserción laboral y la movilidad social.