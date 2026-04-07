Recuperación de saberes: la DGE activó el plan para asegurar el título Secundario.

Con el objetivo de combatir la deserción y fortalecer el egreso efectivo, la Dirección General de Escuelas dio inicio formal al primer período de recuperación de saberes. El plan busca asegurar el egreso efectivo de la Educación Secundaria y que los estudiantes logren su título.
La gran apuesta del gobierno escolar para este año radica en la flexibilidad y el acompañamiento personalizado. Gracias al programa Mejor en mi Escuela (PME), las instituciones cuentan con horas docentes adicionales para ofrecer:
Tutorías y apoyaturas: espacios de consulta fuera del horario habitual.
Propuestas didácticas flexibles: métodos de evaluación y aprendizaje adaptados a las necesidades de cada trayectoria.
Foco en saberes prioritarios: si bien se atenderán todas las áreas, la prioridad absoluta estará en Lengua, Matemática e Inglés.
"Buscamos generar condiciones que amplíen las oportunidades de aprendizaje significativo, fortaleciendo la confianza del estudiante en sus propias capacidades", destacaron desde la DGE.
Calendario 2026: las tres oportunidades del año
Para que las familias puedan organizar el apoyo en el hogar, la DGE ratificó las fechas clave para lo que resta del ciclo lectivo. Es fundamental que los estudiantes se inscriban y asistan a las consultas en estos periodos:
Primer período: del 1 de abril al 2 de mayo.
Segundo período: del 8 de agosto4 de septiembre.
Tercer período: del 2 de noviembre27 de noviembre.
Compromiso compartido: escuela y familia
Desde la gestión educativa subrayan que el éxito de estas instancias no depende solo de la apertura de las aulas, sino del acompañamiento familiar.
El relevamiento institucional previo permitió identificar a los alumnos con trayectorias debilitadas, quienes ahora cuentan con una herramienta concreta para regularizar su situación.
Cada escuela tiene la autonomía para distribuir sus horas PME según su propio diagnóstico, lo que permite una intervención oportuna y contextualizada. La meta es clara: que la secundaria sea un trayecto continuo y exitoso que culmine, sin excepciones, en la entrega del diploma.