El tomate profundiza su crisis: anticipan menor producción en el Valle de Uco

La agricultura mendocina es una de las matrices productivas que sostienen la economía provincial, aunque este año enfrenta otro capítulo complejo. En el Valle de Uco anticipan que la producción de tomate será mucho menor que la del año pasado, un escenario que se agrava con la apertura de importaciones y que refleja la continuidad de un 2024 marcado por precios bajos.

Habrá menos producción de tomate en el Valle de Uco: las causas En diálogo con Noticiero Andino, Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural, confirmó una fuerte reducción en la siembra de tomate y, por ende, su producción: “Todavía no podemos hablar de precios, pero hay mucha menos siembra. Los valores del año pasado fueron directamente desastrosos para el productor ”, señaló.

Tras un 2024 en el que el tomate cayó de $100 al 50% en promedio, Leiva explicó los factores que llevaron a la situación actual: “A la industria le conviene más traer la pasta de tomate de afuera que producirla acá”.

“El costo argentino es muy alto. Significa luz cara, problemas con las leyes laborales y una logística muy costosa”, agregó.

Respecto al presente productivo de la provincia, Leiva sostuvo que, si bien la matriz productiva está cambiando, faltan medidas que respondan a la crisis: “Hay problemas en la uva y en la fruticultura, pero lo que no hay es un plan. No existe una política para sostener la producción primaria de Mendoza y, en particular, en el Valle de Uco estamos con muchas dificultades para seguir produciendo ”. Mirá la entrevista completa: Embed - El tomate, otra vez en crisis: este año habrá menos producción en el Valle de Uco