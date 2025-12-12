12 de diciembre de 2025
{}
Ascenso de temperatura y poca nubosidad, el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Tiempo caluroso para este viernes en la provincia de Mendoza.

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este viernes 12 de diciembre, un día con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas.

La temperatura máxima estimada oscilará los 34°C. Por su parte, la mínima rondará los 17°C

La jornada amanece inestable con probabilidad de lluvias en zona Este, Gran Mendoza y Norte del Valle de Uco. Hacia media mañana mejora en zona Este, pero persiste la inestabilidad en el Oeste del Gran Mendoza. Desde las 16 se espera convección que se inicia en la zona Sur y se extiende luego al Valle de Uco, con precipitaciones de variada intensidad y posibilidad de granizo en forma aislada, especialmente en el Valle de Uco. Las tormentas podrían extenderse hasta la medianoche.

Pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • El sábado 13 de diciembre el tiempo se presentará caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 33°C | Mínima: 20°C
  • Por su parte, el domingo 14 de diciembre se espera un cielo mayormente nublado con descenso de la temperatura y lluvias aisladas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 20°C | Mínima: 18°C
  • Mientras tanto el lunes 15 de diciembre el cielo estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 28°C | Mínima: 12°C
  • El martes 16 de diciembre se aguarda un cielo algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 30°C | Mínima: 14°C
