Ascenso de temperatura y poca nubosidad, el pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este viernes 12 de diciembre, un día con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas.

La jornada amanece inestable con probabilidad de lluvias en zona Este, Gran Mendoza y Norte del Valle de Uco. Hacia media mañana mejora en zona Este, pero persiste la inestabilidad en el Oeste del Gran Mendoza. Desde las 16 se espera convección que se inicia en la zona Sur y se extiende luego al Valle de Uco, con precipitaciones de variada intensidad y posibilidad de granizo en forma aislada, especialmente en el Valle de Uco. Las tormentas podrían extenderse hasta la medianoche.