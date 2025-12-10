Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de diciembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este miércoles 10 de diciembre que la jornada se presentará calurosa y algo nublada, con tormentas aisladas hacia la noche.

A partir de las 15 se presenta, el día estará seminublado en zona Sur y, desde las 16, probabilidad de convección de tormentas en zona Sur y en el Oeste del Gran Mendoza. Se traslada hacia el Valle de Uco durante la noche. Hacia la madrugada, inestabilidad en zona Este. Los fenómenos más intensos podrían producirse en la zona Sur con núcleos de lluvias más fuertes y posibilidad de granizo.