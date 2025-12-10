10 de diciembre de 2025
Sitio Andino
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará calurosa y nublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Cristian Lozano
Sitio Andino

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa para este miércoles 10 de diciembre que la jornada se presentará calurosa y algo nublada, con tormentas aisladas hacia la noche.

A partir de las 15 se presenta, el día estará seminublado en zona Sur y, desde las 16, probabilidad de convección de tormentas en zona Sur y en el Oeste del Gran Mendoza. Se traslada hacia el Valle de Uco durante la noche. Hacia la madrugada, inestabilidad en zona Este. Los fenómenos más intensos podrían producirse en la zona Sur con núcleos de lluvias más fuertes y posibilidad de granizo.

miercoles 10

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 34 grados y la mínima a los 20 grados.

Pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • Para este jueves 11 de diciembre, habrá inestabilidad con probabilidad de lluvias en zona Este, Gran Mendoza y Norte del Valle de Uco. Hacia media mañana mejora en zona Este, pero persiste la inestabilidad en el Oeste del Gran Mendoza. Desde las 16 se espera convección que se inicia en la zona Sur y se extiende luego al Valle de Uco, con precipitaciones de variada intensidad y posibilidad de granizo en forma aislada, especialmente en el Valle de Uco. Las tormentas podrían extenderse hasta la medianoche. La temperatura máxima sería de 29 grados y la mínima de 18 grados.
  • El viernes 12 de diciembre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas. La máxima rondaría los 34 grados y la mínima a los 17 grados.
  • Respecto al sábado 13 de diciembre, el cielo estará caluroso e inestable, con nubosidad variable, tormentas aisladas con vientos moderados del sector sur. La temperatura máxima alcanzaría los 33 grados y la mínima los 20 grados.

