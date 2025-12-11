Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 11 de diciembre.

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este jueves 11 de diciembre. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 11 de diciembre
Resultados de La Primera (11/12) - Sorteo Nº 2221
A la cabeza: 9954
Todos los números:
- 9954
- 1623
- 2271
- 0737
- 7384
- 1957
- 2967
- 9325
- 3771
- 9199
- 1333
- 7012
- 9588
- 7757
- 1857
- 9956
- 0107
- 9328
- 9579
- 0468