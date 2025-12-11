11 de diciembre de 2025
{}
en vivo Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 11 de diciembre

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 11 de diciembre

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 11 de diciembre

Foto: Cristian Lozano

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, jueves 11 de diciembre. Extracto completo y cabezas de sorteo de La Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Sitio Andino | Luis Calizaya
Por Luis Calizaya

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este jueves 11 de diciembre. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

Live Blog Post

Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 11 de diciembre

Resultados de La Primera (11/12) - Sorteo Nº 2221

A la cabeza: 9954

Todos los números:

  1. 9954
  2. 1623
  3. 2271
  4. 0737
  5. 7384
  6. 1957
  7. 2967
  8. 9325
  9. 3771
  10. 9199
  11. 1333
  12. 7012
  13. 9588
  14. 7757
  15. 1857
  16. 9956
  17. 0107
  18. 9328
  19. 9579
  20. 0468

    primera 11
Live Blog Post

Quiniela: el significado de los sueños según los animales

Descubre el significado de los números de la quiniela asociados a los sueños con animales. En la nota toda la info.

Quiniela de mendoza, juegos de azar, resultados
Live Blog Post

Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 11 de diciembre

Resultados de La Primera (11/12) - Sorteo Nº 1000

A la cabeza: 4340

  1. 4340
  2. 4273
  3. 9263
  4. 0873
  5. 8160
  6. 9937
  7. 5441
  8. 0732
  9. 4292
  10. 1732
  11. 5842
  12. 1790
  13. 1397
  14. 7319
  15. 1041
  16. 9061
  17. 0986
  18. 9135
  19. 2906
  20. 3962
    previa 11
Live Blog Post

Quiniela de Mendoza: conocé los horarios de los sorteos

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se lleva a cabo de lunes a sábados. En tanto, que los sorteos se realizan en diferentes momentos del día.

quiniela-mendozajpg.jpg
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 11 de diciembre.

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 11 de diciembre.

Temas

Te Puede Interesar

El Jury decidió que el juez Sebastián Sarmiento vaya a juicio político.
Justicia

Juicio político para el juez Sarmiento: lo acusan por liberar presos que salieron de la cárcel y mataron

Por Florencia Martinez del Rio
Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Por Natalia Mantineo
El Tomba cambia de autoridades para volver a la máxima categoría.

Elecciones en Godoy Cruz: cuáles son las propuestas de Chapini, Mansur y Sajú para conducir al Tomba

Por Sitio Andino Deportes