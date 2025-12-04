4 de diciembre de 2025
Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 4 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con tormentas sin descartar la caída de granizo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Yemel Fil
El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa en este jueves 4 de diciembre una jornada con el cielo despejado durante la mañana, seminublado desde las 13. Aproximadamente a las 15 inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia la zona Sur y Valle de Uco.

Habrá tormentas mayormente de lluvias, sin descartar la caída de granizo en núcleos aislados. La zona Este permanecería sin actividad convectiva.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 36 grados y la mínima a los 18 grados.

Pronóstico del tiempo para el viernes 5 de diciembre

Para este viernes 5 de diciembre, el día tendrá cielo despejado durante la mañana. A partir de las 14/ 15 inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia el Valle de Uco y zona Este, donde podrían presentarse tormentas moderadas, principalmente de lluvias, sin descartar la caída de granizo pequeño. En la zona Sur, cielo seminublado. La máxima llegaría a los 32 grados y la mínima a los 22 grados.

