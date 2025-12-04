Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 4 de diciembre en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza Foto: Yemel Fil

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa en este jueves 4 de diciembre una jornada con el cielo despejado durante la mañana, seminublado desde las 13. Aproximadamente a las 15 inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia la zona Sur y Valle de Uco.

Habrá tormentas mayormente de lluvias, sin descartar la caída de granizo en núcleos aislados. La zona Este permanecería sin actividad convectiva.

jueves 2 Se estima que la temperatura máxima llegue a los 36 grados y la mínima a los 18 grados.

Pronóstico del tiempo para el viernes 5 de diciembre Para este viernes 5 de diciembre, el día tendrá cielo despejado durante la mañana. A partir de las 14/ 15 inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia el Valle de Uco y zona Este, donde podrían presentarse tormentas moderadas, principalmente de lluvias, sin descartar la caída de granizo pequeño. En la zona Sur, cielo seminublado. La máxima llegaría a los 32 grados y la mínima a los 22 grados.