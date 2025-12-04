Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 4 de diciembre en Mendoza

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa en este jueves 4de diciembre una jornada con el cielo despejado durante la mañana, seminublado desde las 13. Aproximadamente a las 15 inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia la zona Sur y Valle de Uco.
Habrá tormentas mayormente de lluvias, sin descartar la caída de granizo en núcleos aislados. La zona Este permanecería sin actividad convectiva.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 36 grados y la mínima a los 18 grados.
Pronóstico del tiempo para el viernes 5 de diciembre
Para este viernes 5 de diciembre, el día tendrá cielo despejado durante la mañana. A partir de las 14/ 15 inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose hacia el Valle de Uco y zona Este, donde podrían presentarse tormentas moderadas, principalmente de lluvias, sin descartar la caída de granizo pequeño. En la zona Sur, cielo seminublado. La máxima llegaría a los 32 grados y la mínima a los 22 grados.