2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará algo nublada con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza.

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa en este martes 2 de diciembre una jornada que amanece inestable en zona Este, especialmente sectores de Santa Rosa y La Paz. En el resto de la provincia se iniciará despejado. A partir de las 14, aumento de nubosidad sobre el Valle de Uco y desarrollo de tormentas hacia la noche en esa zona y en el Este (La Paz).

Las tormentas serían moderadas, con lluvias aisladas. No se observa probabilidad de caída de granizo.

Lee además
La lluvia tomó por sorpresa a los mendocinos este 1 de diciembre.
Pronóstico

¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?
Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes1 de diciembre en Mendoza.
El Clima

Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes1 de diciembre en Mendoza

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 30 grados y la mínima a los 13 grados.

Pronóstico del tiempo para el miércoles 3 de diciembre

Para este miércoles 3 de diciembre, el pronóstico avizora una jornada despejada. A partir de las 18, desarrollo de convección con probables precipitaciones débiles a moderadas, muy localizadas, sobre el Oeste del Gran Mendoza y Oeste de Tupungato.

La circulación del viento será de norte a sur en forma leve, presentando condiciones ventosas durante toda la jornada, desde las 9 hasta la medianoche en prácticamente toda la provincia. Hacia la madrugada del jueves, continuarían los vientos en el departamento de La Paz. La temperatura máxima llegaría a los 37 grados y la mínima a los 21 grados.

Temas
Seguí leyendo

Tormentas aisladas, Zonda fuerte e inestabilidad: el pronóstico para este domingo en Mendoza

Rigen alertas amarilla y naranja por tormentas, granizo y Zonda este sábado en Mendoza: a qué zonas afectan

Tormentas, Zonda leve y descenso de la temperatura: el pronóstico para este sábado en Mendoza

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza

Alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo en Mendoza: desde cuándo y a qué zonas afectará

Leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 27 de noviembre en Mendoza

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Muy caluroso y con tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del transporte.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Las Más Leídas

Las familias denunciaron por estafa al dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales
Escrache en redes sociales

Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

La lluvia tomó por sorpresa a los mendocinos este 1 de diciembre.
Pronóstico

¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar.
Accidente vial

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Robo en un Átomo de Ugarteche: el encargado revisó las cámaras y confirmó el faltante de mercadería.
Ingreso nocturno

Irrumpieron en un conocido supermercado de Luján y robaron carros llenos de carne

Te Puede Interesar

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del transporte.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Por Cecilia Zabala
La industria del calzado en uno de sus peores momentos históricos
Zapatos que aprietan

Crisis en la industria del calzado: importaciones récord, contrabando y consumo en caída

Por Marcelo López Álvarez