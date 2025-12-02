Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza anticipa en este martes 2 de diciembre una jornada que amanece inestable en zona Este, especialmente sectores de Santa Rosa y La Paz. En el resto de la provincia se iniciará despejado. A partir de las 14, aumento de nubosidad sobre el Valle de Uco y desarrollo de tormentas hacia la noche en esa zona y en el Este (La Paz).

Las tormentas serían moderadas, con lluvias aisladas. No se observa probabilidad de caída de granizo.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 30 grados y la mínima a los 13 grados.

Pronóstico del tiempo para el miércoles 3 de diciembre Para este miércoles 3 de diciembre, el pronóstico avizora una jornada despejada. A partir de las 18, desarrollo de convección con probables precipitaciones débiles a moderadas, muy localizadas, sobre el Oeste del Gran Mendoza y Oeste de Tupungato.

La circulación del viento será de norte a sur en forma leve, presentando condiciones ventosas durante toda la jornada, desde las 9 hasta la medianoche en prácticamente toda la provincia. Hacia la madrugada del jueves, continuarían los vientos en el departamento de La Paz. La temperatura máxima llegaría a los 37 grados y la mínima a los 21 grados.