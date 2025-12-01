¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?

La lluvia tomó por sorpresa a los mendocinos este 1 de diciembre.

Varias localidades de la provincia de Mendoza amanecieron con lluvia este lunes. Si bien la precipitación no es agresiva, sí se mantiene constante y no ha dado tregua a quienes tuvieron que salir a la calle a cumplir con sus obligaciones del día. Con paragua en mano o cubiertos con una capucha, algunos vecinos ya se preguntan hasta cuándo seguirá el mal tiempo .

El agua que se fue acumulando durante las primeras horas del día, por una lluvia que transcurrió casi sin pausas, corría con intensidad por las calles del centro de la Ciudad de Mendoza.

Por la lluvia, cruzar las calles en el centro de Mendoza se volvió toda una hazaña este lunes.

El fenómeno tomo casi por sorpresa a la población, puesto que los pronósticos no anticipaban lluvias para este lunes 1 de diciembre. En este sentido, desde la Dirección de Defensa Civil precisaron que en la zona Sur "se registran precipitaciones muy débiles hoy , especialmente sobre el área de El Sosneado y Campo El Sosneado, con lluvias muy localizadas y sin desplazamiento". Se espera que el tiempo mejore a partir del mediodía.

En cuanto a la pregunta de si seguirá la lluvia esta semana en Mendoza, la respuesta es no. Al menos en el llano, puesto que en cordillera y algunas zonas localizadas de zona Este se prevén más precipitaciones. Luego, lógicamente, vendrá la humedad y jornadas de mucho calor con máximas que superarán los 30°C.

Pronóstico del tiempo para el Martes 2 de diciembre

Para el martes 2 de diciembre, el pronóstico avizora un cielo algo nublado con ascenso de la temperatura y tormentas aisladas, con vientos moderados del noreste. Además, se prevé precipitaciones en cordillera.

Amanecerá inestable en la zona Este con probabilidad de lluvias durante la mañana. Hacia las 14:00 horas, cielo nublado sobre el Valle de Uco. Durante la tarde se desarrollan tormentas en el Este. Hacia la tarde-noche, en el Valle de Uco.

lluvia, tormenta, lluvia de verano, calor, acequias tapadas, agua, Para este martes, no se descarta la caída de granizo. Foto: Yemel Fil

No se descarta la caída de granizo. Existe la posibilidad de que las tormentas se extiendan hacia la zona Sur. Por su parte en Alta Montaña se mantendrá el cielo despejado durante toda la jornada. La máxima rondaría los 32°C, mientras que la mínima se ubicaría en 15°C.