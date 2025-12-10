10 de diciembre de 2025
Brote de gripe en EE.UU. y Europa: la recomendación de los especialistas de Mendoza

Referentes de Salud de Mendoza brindaron una serie de recomendaciones a la población. El objetivo es no descuidar las medidas preventivas contra la gripe.

 Por Natalia Mantineo

Un brote inusual y anticipado de una variante del virus de la gripe, el H3N2 subclado K, está generando una grave tensión en los sistemas de salud de Estados Unidos y Europa. El aumento explosivo de casos, saturó hospitales. Ante este panorama, especialistas de la provincia de Mendoza dieron recomendaciones sobre la importancia de la vigilancia epidemiológica y la vacunación.

Gripe: el riesgo de importación y la vigilancia

Frente a la explosión de casos en el Hemisferio Norte y Europa, la médica infectóloga mendocina, María Victoria Codina (MP.9112), si bien tranquiliza al confirmar que "hasta el momento no se han registrado infecciones por esta variante en Sudamérica", subrayó la necesidad de estar alerta.

"Si bien el panorama es grave en los países afectados, el viaje de personas por estas regiones puede hacer que el virus aparezca en la zona en cualquier momento," advitió. Codina.

"Desde el sistema de Salud tenemos que estar muy atentos, registrar los síntomas y estar adecuados al testeo etiológico de infecciones respiratorias", agregó.

Asimismo, la especialista refirió que en Argentina, la circulación de la gripe es típicamente baja en los meses estivales, pero las autoridades sanitarias se preparan para la posible temporada invernal.

Codina enfatizó la importancia de mantener actualizado el calendario de vacunación, sobre todo para los grupos de riesgo.

  • Grupos focales del brote: niños pequeños, adultos mayores y personas con comorbilidades crónicas.

  • Dato clave: por ahora, no hay evidencia de que esta variante cause cuadros más graves que otras cepas estacionales, pero su rápida propagación incrementa el riesgo de colapso sanitario.

La vacunación: herramienta fundamental

La prevención sigue siendo el pilar de la respuesta sanitaria. La infectóloga recomendó, en las poblaciones de alta circulación del virus, la colocación de la vacuna antigripal junto con la implementación de medidas preventivas aprendidas durante la pandemia de COVID-19, como el uso de barbijo y el lavado de manos.

Por su parte, Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunización de Mendoza, fue categórica al reforzar el mensaje sobre la inmunización.

"Se sigue insistiendo en la importancia de la vacunación, no hay que aflojar con ese tema," manifestó Aguilar. Advirtió que la vacuna contra la gripe forma parte del Calendario oficial y es obligatoria para los grupos de riesgo, siendo su colocación gratuita en esos casos.

En tanto, para los grupos no considerados de riesgo, las dosis se comercializan en vacunatorios o farmacias.

Principales síntomas de la gripe H3N2

Es crucial diferenciar la gripe de un resfriado común, ya que los síntomas de la H3N2 suelen ser de aparición repentina y más intensos:

  • Fiebre alta de aparición súbita (a menudo superior a 38°.

  • Dolores corporales y musculares intensos (cuerpo cortado).

  • Escalofríos (a menudo muy bruscos).

  • Tos seca persistente.

  • Fatiga extrema y debilidad.

  • Dolor de cabeza.

  • Congestión o secreción nasal.

  • En niños: puede haber diarrea, vómitos, dolor de oído y una notoria disminución de la actividad.

Si bien la circulación de la cepa H3N2 subclado K en Argentina es baja durante el verano, el riesgo de que el virus sea importado por viajeros es real. Por ello, la recomendación final de las especialistas se centra en la preparación: mantener el calendario de vacunación al día, especialmente para niños, adultos mayores y personas con comorbilidades crónicas, y sostener las medidas de higiene

