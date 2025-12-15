Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo.

Mientras la Gripe H3N2 gana terreno en Europa con la llegada del invierno, las alarmas epidemiológicas comienzan a resonar en América Latina. Tras los primeros casos en México, Perú activó una alerta nacional. En este contexto, el Ministerio de Salud de Mendoza reitera la urgencia de mantener los esquemas de vacunación al día , especialmente para los grupos más vulnerables.

Frente al avance de la gripe en el mundo, especialmente en América Latina, las autoridades sanitarias de Mendoza hicieron hincapié en la importancia de la vacunación contra influenza (gripe), COVID-19 y Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Gripe en Sudamérica: las autoridades de Mendoza instan a los grupos de riesgo a vacunarse.

Andrea Flaschi, directora de Epidemiología de Mendoza, subrayó el rol protector de la inmunización. "Se estima que las personas que más riesgo tienen son l os adultos mayores, niños pequeños, embarazadas, personal de salud, y personas con enfermedades crónicas , los cuales todos tienen indicación de vacunación".

"Es muy importante que estos grupos estén vacunados , ya que la vacunación, se estima, protegería contra las formas graves, como la hospitalización", agregó.

Semana de Vacunación en las Américas, andrea falaschi.jpg Andrea Falaschi, directora de Epidemiología, aseguró que es urgente la vacunación de los grupos vulnerables. Foto: Yemel Fil

Cuándo y dónde vacunarse

Frente a la advertencia de Salud, Sitio Andino dialogó con la titular del Departamento de Inmunización, Iris Aguilar, quien refirió que la vacuna contra la gripe está disponible todo el año para los grupos de riesgo. Por lo que las personas que aún no se la colocaron pueden concurrir al Vacunatorio Central o a cualquier vacunatorio a inmunizarse.

Asimismo, tras el faltante de dosis contra el Covid-19, la funcionaria aseguró que el expendio se regularizó en Mendoza. "La vacuna está recomendada especialmente para mayores de 50 años, inmunosuprimidos y embarazadas", dijo Aguilar y agregó que los que deseen pueden asisitir al Vacunatorio Central de 8 a 16.

vacunacion, vacunas, vacuna, covid 19, moderna - 483581 Una de las vacunas recomendadas para los grupos de riesgo es la Covid 19, habilitada en el Vacunatorio Central. Foto: NA

En cuanto al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), la vacunación para embarazadas ha concluido por el momento, por lo que se reinicia una nueva campaña en enero, en fecha a confirmar.

Acciones y recomendaciones del Ministerio de Salud

Si bien las autoridades aseguran que la situación epidemiológica actual en Mendoza "no representa una amenaza inusual" y que los mecanismos de vigilancia están activos, se recuerdan las siguientes medidas clave de prevención:

Vacunación prioritaria: inmunizarse contra la influenza, especialmente mayores de 50 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personas con factores de riesgo. La vacunación es obligatoria para el personal de salud.

Hábitos de prevención: mantener el lavado frecuente de manos y asegurar la ventilación constante de ambientes.

Aislamiento y consulta: ante la aparición de síntomas respiratorios (fiebre, tos, malestar), es fundamental evitar concurrir a actividades laborales o escolares y consultar de inmediato al sistema de salud.

agua, grifo, lavado manos.jpg Una de las recomendaciones es el lavado de mano constante. Foto: Freepix

Principales síntomas de la Gripe H3N2

El virus H3N2 es una variante de la Gripe A conocida por su capacidad de evasión inmunitaria, lo que facilita su propagación incluso en poblaciones que han recibido vacunas recientemente. Esta característica explica el sostenido aumento de casos observado en el hemisferio norte.

Síntomas a tener en cuenta:

Fiebre repentina.

Dolores musculares intensos.

Tos seca y fatiga marcada.

Molestias gastrointestinales (en algunos casos).

Dolor de oído (en niños).

Los especialistas advierten que la Gripe H3N2 puede confundirse fácilmente con COVID-19 debido a la similitud de los síntomas, por lo que se recomienda realizar pruebas diagnósticas combinadas para obtener un diagnóstico certero. No obstante, en personas vacunadas, el virus no suele presentar mayor gravedad.