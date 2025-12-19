19 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
efeméride provincial

20 de diciembre: a 209 años de su fundación, San Martín celebra un nuevo aniversario

Un 20 de diciembre de 1816, el departamento que heredó el legado sanmartiniano cumple más de dos siglos desde su fundación. Conocé la historia que marcó su identidad.

20 de diciembre: a 209 años de su fundación, San Martín celebra un nuevo aniversario

20 de diciembre: a 209 años de su fundación, San Martín celebra un nuevo aniversario

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Un 20 de diciembre de 1816, la provincia de Mendoza sumó un nuevo departamento con la fundación oficial del municipio de San Martín, una zona cargada de historia que adoptó su nombre en honor al Libertador de América. Con raíces españolas y originarias, hoy es reconocida como la Capital Nacional del Bonarda.

20 de diciembre: cómo fueron los orígenes del municipio de San Martín

El departamento de General San Martín tiene una historia profundamente ligada a los orígenes de Mendoza y al proceso independentista argentino. Su fundación oficial se remonta al 20 de diciembre de 1816, cuando el gobernador Toribio de Luzuriaga dispuso la creación de la Villa de San Martín en homenaje al general José de San Martín, jefe del Ejército de los Andes y figura clave en el desarrollo y poblamiento de la zona.

Lee además
Héctor Cámpora, a 45 años de su muerte: el dirigente clave en el retorno del peronismo
Efemérides

Héctor Cámpora, a 45 años de su muerte: el dirigente clave en el retorno del peronismo
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 18 de diciembre video
Streaming

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 18 de diciembre

Mucho antes de su institucionalización, estas tierras ya estaban habitadas por pueblos originarios como los Chimbas, Tumbra y Uyata. La llegada de los españoles se produjo en 1563, cuando el capitán Pedro Moyano Cornejo cruzó el río Mendoza y se asentó al este del mismo. En ese período, la región fue conocida como Rodeo de Moyano y La Reducción, hasta que, por las características anegadizas del terreno en la confluencia de los ríos Mendoza y Tunuyán, comenzó a llamarse Los Barreales.

Con el tiempo, el lugar adoptó el nombre de Villa de los Barriales, denominación que mantuvo hasta 1823, cuando un decreto del gobernador Pedro Molina la rebautizó como Villa Nueva de San Martín. El cambio no fue casual porque el Libertador había adquirido tierras en la zona, impulsó el cultivo bajo riego, fomentó la vitivinicultura y la producción frutícola, y promovió el asentamiento poblacional como parte de su estrategia previa a la gesta independentista en Chile y Perú.

Templo Bonarda - San Martín
Monumento destacado: dentro del predio de Parque Agnesi, se encuentra el Templo del Vino Bonarda Argentino.

Monumento destacado: dentro del predio de Parque Agnesi, se encuentra el Templo del Vino Bonarda Argentino.

En sus primeros años, el departamento abarcó un territorio mucho más amplio que incluía a los actuales departamentos de Rivadavia y Junín. Recién en 1859, con la creación de Junín, se establecieron los límites definitivos de San Martín, designándose como villa cabecera a la localidad homónima, que luego fue elevada a la categoría de ciudad.

El crecimiento de San Martín estuvo marcado por su ubicación estratégica. La instalación de una posta, el aprovechamiento de las aguas para riego y, más tarde, la llegada del ferrocarril en 1885 consolidaron su desarrollo económico y demográfico. La construcción de los talleres ferroviarios en Palmira y el arribo de inmigrantes europeos, especialmente italianos y españoles, transformaron al departamento en un polo clave del este mendocino.

Ya en el siglo XX, tras las construcción de la Ruta Nacional 7 reforzó su rol como corredor fundamental entre Buenos Aires, Mendoza y Chile. Hoy, San Martín es una de las ciudades más importantes de la provincia, núcleo de un aglomerado urbano junto a La Colonia y parte esencial de una de las principales regiones vitivinícolas del país, con una identidad forjada entre historia, producción y legado sanmartiniano.

San Martín lo celebra con “Vendimia en Sueño Bonarda”

El departamento del este provincial celebrará su aniversario con su Fiesta de la Vendimia departamental, titulada 'Vendimia en Sueño Bonarda'. Bajo la dirección de Alberto Fernández, la celebración se realizará este domingo 21 de diciembre, desde las 21, en el Paseo de la Patria (Alem 50), con un espectáculo basado en un relato fantástico inspirado en hechos históricos, la cosecha y las raíces del departamento vinculadas a la figura de José de San Martín.

Temas
Seguí leyendo

18 de diciembre: historia y significado del Día Internacional del Migrante

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 17 de diciembre

Hoy se cumplen 36 años del primer capítulo de Los Simpson, la serie animada más icónica

¿Por qué el 17 de diciembre se celebra el Día del Contador Público en Argentina?

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

Agenda Netflix: los estrenos del 15 al 19 de diciembre

Por qué el 15 de diciembre se celebra el Día del Camionero en Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de diciembre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de diciembre

Las Más Leídas

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO EN MENDOZA

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?
En estado delicado

El chef Christian Petersen internado en terapia intensiva: ¿qué le pasó?

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno
TRIUNFO CON DERROTA

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno

Te Puede Interesar

La motosierra del gobierno de Javier Milei toma fuerza en el presupuesto 2026
Congreso Nacional

Presupuesto 2026: ¿Un programa de gobierno o una proclama ideológica?

Por Marcelo López Álvarez
Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este viernes 19 de diciembre en Mendoza
El clima

Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este viernes 19 de diciembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Un soldado fue hallado muerto en el departamento de Las Heras
Conmoción

Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

Por Sitio Andino Policiales