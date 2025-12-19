20 de diciembre: a 209 años de su fundación, San Martín celebra un nuevo aniversario

Un 20 de diciembre de 1816 , la provincia de Mendoza sumó un nuevo departamento con la fundación oficial del municipio de San Martín , una zona cargada de historia que adoptó su nombre en honor a l Libertador de América . Con raíces españolas y originarias, hoy es reconocida como la Capital Nacional del Bonarda .

El departamento de General San Martín tiene una historia profundamente ligada a los orígenes de Mendoza y al proceso independentista argentino . Su fundación oficial se remonta al 20 de diciembre de 1816 , cuando el gobernador Toribio de Luzuriaga dispuso la creación de la Villa de San Martín en homenaje al general José de San Martín , jefe del Ejército de los Andes y figura clave en el desarrollo y poblamiento de la zona.

Mucho antes de su institucionalización, estas tierras ya estaban habitadas por pueblos originarios como los Chimbas, Tumbra y Uyata . La l legada de los españoles se produjo en 1563, cuando el capitán Pedro Moyano Cornejo cruzó el río Mendoza y se asentó al este del mismo. En ese período, la región fue conocida como Rodeo de Moyano y La Reducción , hasta que, por las características anegadizas del terreno en la confluencia de los ríos Mendoza y Tunuyán , comenzó a llamarse Los Barreales .

Con el tiempo, el lugar adoptó el nombre de Villa de los Barriales , denominación que mantuvo hasta 1823 , cuando un decreto del gobernador Pedro Molina la rebautizó como Villa Nueva de San Martín . El cambio no fue casual porque el Libertador había adquirido tierras en la zona , impulsó el cultivo bajo riego, fomentó la vitivinicultura y la producción frutícola, y promovió el asentamiento poblacional como parte de su estrategia previa a la gesta independentista en Chile y Perú .

Templo Bonarda - San Martín Monumento destacado: dentro del predio de Parque Agnesi, se encuentra el Templo del Vino Bonarda Argentino. Foto: Cam. de Turismo de Mendoza

En sus primeros años, el departamento abarcó un territorio mucho más amplio que incluía a los actuales departamentos de Rivadavia y Junín. Recién en 1859, con la creación de Junín, se establecieron los límites definitivos de San Martín, designándose como villa cabecera a la localidad homónima, que luego fue elevada a la categoría de ciudad.

El crecimiento de San Martín estuvo marcado por su ubicación estratégica. La instalación de una posta, el aprovechamiento de las aguas para riego y, más tarde, la llegada del ferrocarril en 1885 consolidaron su desarrollo económico y demográfico. La construcción de los talleres ferroviarios en Palmira y el arribo de inmigrantes europeos, especialmente italianos y españoles, transformaron al departamento en un polo clave del este mendocino.

Ya en el siglo XX, tras las construcción de la Ruta Nacional 7 reforzó su rol como corredor fundamental entre Buenos Aires, Mendoza y Chile. Hoy, San Martín es una de las ciudades más importantes de la provincia, núcleo de un aglomerado urbano junto a La Colonia y parte esencial de una de las principales regiones vitivinícolas del país, con una identidad forjada entre historia, producción y legado sanmartiniano.

San Martín lo celebra con “Vendimia en Sueño Bonarda”

El departamento del este provincial celebrará su aniversario con su Fiesta de la Vendimia departamental, titulada 'Vendimia en Sueño Bonarda'. Bajo la dirección de Alberto Fernández, la celebración se realizará este domingo 21 de diciembre, desde las 21, en el Paseo de la Patria (Alem 50), con un espectáculo basado en un relato fantástico inspirado en hechos históricos, la cosecha y las raíces del departamento vinculadas a la figura de José de San Martín.