18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

18 de diciembre: historia y significado del Día Internacional del Migrante

Cada 18 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Migrante. Conocé más detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante. En la siguiente nota, te contamos todo lo que debés saber sobre su origen, su significado y la importancia de visibilizar los desafíos, dificultades y derechos de los migrantes.

Día Internacional del Migrante

Por qué hoy, 18 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Migrant

La migración humana se refiere a los procesos de traslado de personas, de manera voluntaria o forzada, desde su país de origen o residencia, ya sea de forma temporal o permanente.

El Día Internacional del Migrante surgió como una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, motivado por el aumento de los flujos migratorios a nivel mundial y la necesidad de visibilizar sus impactos.

La jornada busca pretende visibilizar los desafíos, dificultades y adversidades que enfrentan los migrantes en distintas partes del mundo, al mismo tiempo que hace un llamado a los Estados para garantizar que estos procesos sean seguros, regulares y dignos.

Además, la efeméride promueve el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de la cooperación regional y la creación de oportunidades conjuntas, fomentando un enfoque más humano y solidario frente a las complejidades de la migración en la vida cotidiana. / diainternacionalde

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 18 de diciembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
