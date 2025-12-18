18 de diciembre: historia y significado del Día Internacional del Migrante

Cada 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante . En la siguiente nota, te contamos todo lo que debés saber sobre su origen, su significado y la importancia de visibilizar los desafíos, dificultades y derechos de los migrantes.

La migración humana se refiere a los procesos de traslado de personas, de manera voluntaria o forzada, desde su país de origen o residencia, ya sea de forma temporal o permanente.

El Día Internacional del Migrante surgió como una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, motivado por el aumento de los flujos migratorios a nivel mundial y la necesidad de visibilizar sus impactos.

La jornada busca pretende visibilizar los desafíos, dificultades y adversidades que enfrentan los migrantes en distintas partes del mundo, al mismo tiempo que hace un llamado a los Estados para garantizar que estos procesos sean seguros, regulares y dignos .

Además, la efeméride promueve el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de la cooperación regional y la creación de oportunidades conjuntas, fomentando un enfoque más humano y solidario frente a las complejidades de la migración en la vida cotidiana. / diainternacionalde

