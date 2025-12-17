¿Por qué el 17 de diciembre se celebra el Día del Contador Público en Argentina? Foto: web

Cada 17 de diciembre se conmemora en Argentina el Día del Contador Público. Más allá de rendir homenaje a quienes se dedican al análisis financiero y a tareas vinculadas al ámbito económico, la fecha recuerda la publicación de una obra clave que sentó las bases de la contabilidad moderna.

Por qué se celebra el Día del Contador Público el 17 de diciembre La efeméride remite a la publicación, el 17 de diciembre de 1494, de 'Summa de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad', del fraile y matemático italiano Luca Pacioli. Ese texto expuso métodos útiles para el comercio, como las conversiones de monedas y el registro de precios, y se convirtió en una referencia fundamental para la contaduría. Por eso Pacioli es considerado, con razón, uno de los pilares de la contabilidad moderna.

_Luca Pacioli - Contaduría Luca Bartolomeo de Pacioli, el padre de la contabilidad. Foto: web Aunque no existe un acto fundacional que oficialice la fecha, la influencia del libro fue determinante para que se adoptara el 17 de diciembre como día de la profesión, más de 500 años después de su aparición.

¿Qué puede hacer un contador público? Entre las tareas habituales de un profesional contable se cuentan:

Asesorar en materia financiera y contable.

Elaborar y auditar informes y estados financieros.

Preparar y presentar declaraciones impositivas.

Velar por el cumplimiento de leyes y normas contables.

Diseñar presupuestos y realizar análisis de costos y rentabilidad.

Implementar herramientas tecnológicas para la gestión financiera.

Evaluar riesgos y realizar proyecciones y pronósticos financieros.

Recomendar medidas para optimizar ingresos y reducir gastos. Diferencia con el Día del Graduado en Ciencias Económicas Los profesionales vinculados a las Ciencias Económicas celebran además el 2 de junio, fecha que recuerda el nombramiento de Manuel Belgrano como secretario del Consulado de Comercio en 1794. Ese día, instituido por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, agrupa a graduados en contabilidad, economía, administración, actuaria y carreras afines. Fuente: LN.

