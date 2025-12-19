Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 19 de diciembre

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix , el 19 de diciembre trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con tí tulos ideales para maratonear . Entre películas dramáticas, acción y el regreso de una comedia romántica para reír sin culpa , estos son los estrenos destacados de hoy .

Zoleka y Kagiso solo quieren estar juntos, pero deberán superar barreras culturales y familias entrometidas para que el amor prospere. En esta segunda temporada, la serie sudafricana regresa con tres episodios cargados de nuevos conflictos que ponen en riesgo la boda de sus protagonistas.

Las películas que se estrenan el 19 de diciembre

1. La hora de los valientes (Comedia)

Adaptación mexicana del film argentino Tiempo de valientes (2005). La historia sigue a un psicoanalista condenado a trabajos comunitarios que debe asistir a un policía devastado por una infidelidad. Juntos, terminan involucrados en un peligroso caso policial. Protagonizan Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas, con dirección de Ariel Winograd.

2. Crisis: 1975 (Documental)

Dirigido por el ganador del Oscar Morgan Neville y narrado por Jodie Foster, este documental explora uno de los períodos más convulsionados de Estados Unidos. En medio de crisis sociales y políticas, surgió una ola de películas que redefinieron el cine y marcaron el inicio de una nueva edad dorada de Hollywood. Incluye testimonios de Martin Scorsese, Oliver Stone, Ellen Burstyn y Seth Rogen.

3. El Gran Diluvio (Acción)

Producción surcoreana de 108 minutos ideal para los fanáticos de la ciencia ficción y las catástrofes naturales. Una investigadora en inteligencia artificial y un niño quedan atrapados en un edificio de apartamentos que comienza a inundarse en lo que podría ser el último día en la Tierra.

4. Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal (Drama)

Continuación del film Solitaria es la noche (2020). El inspector Jatil Yadav investiga el brutal asesinato de los integrantes de la poderosa familia Bansal en su mansión de Kanpur. El caso destapa una compleja red de codicia, secretos y traiciones.

5. Miss Carbón (Drama)

Dirigida por Agustina Macri y basada en el libro La reina del carbón, de Erika Halvorsen. La película retrata la historia de Carlita (Lux Pascal), una mujer trans que sueña con trabajar en las minas de carbón y debe enfrentarse a un entorno marcado por el patriarcado y la superstición para ganarse su lugar.

Especiales Netflix

1. Jake Paul vs. Anthony Joshua (Pelea en vivo)

Jake Paul, figura polémica del boxeo moderno y de las redes, se enfrenta al experimentado Anthony Joshua en una superpelea en vivo que promete ir más allá del premio millonario y poner en juego prestigio, honor y reputación.