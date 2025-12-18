18 de diciembre de 2025
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 18 de diciembre

Netflix actualiza su catálogo este 18 de diciembre con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix, el 18 de diciembre trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos para ver este día.

Qué ver este 18 de diciembre en Netflix

Con regresos esperados, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. Entre una comedia romántica ligera y una película más intensa que roza lo prohibido, estos son los estrenos destacados del día.

Las series más nuevas del 18 de diciembre

Emily en París – Temporada 5 (Comedia)

En diez episodios, la quinta temporada de la exitosa serie trae de regreso a Emily Cooper con nuevas aventuras laborales y sentimentales. Ya instalada en Roma junto a su nueva pareja, cree haber encontrado la estabilidad que buscaba, pero un secreto del pasado amenaza con poner todo en riesgo y la obligará a enfrentar decisiones con mayor sinceridad que nunca.

Embed - Emily en París | Tráiler oficial de la temporada 5 | Netflix

Las películas más nuevas del 18 de diciembre

10DANCE (Drama)

Shinya Suzuki y Shinya Sugiki son dos bailarines obsesionados con la competencia, cuyas personalidades opuestas los convierten en rivales dentro y fuera de la pista. Con el tiempo, esa tensión inicial da paso a un magnetismo imposible de ignorar, marcado por el deseo y los celos. La película es una adaptación del manga japonés homónimo de Inouesatoh de 2011.

