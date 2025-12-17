17 de diciembre de 2025
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 17 de diciembre

Netflix actualiza su catálogo este 17 de diciembre con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix, el 17 de diciembre trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo justo antes de fin de año y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos para ver este día.

Qué ver este 17 de diciembre en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. Entre un documental basado en un crimen real y una buena dosis de humor mexicano, estos son los estrenos destacados de hoy.

Las series que se estrenan el 17 de diciembre

El niñero – Temporada 3 (Comedia)

Los caminos de Gabriel y Jimena vuelven a cruzarse, con más pasión e intriga de la que imaginaban. ¿Se darán una nueva oportunidad en el amor o lo perderán todo?

Embed - El niñero: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Las películas que se estrenan el 17 de diciembre

Asesinato en Mónaco (Documental)

La producción investiga el misterioso asesinato del banquero multimillonario Edmond Safra en Mónaco, en 1999, y reconstruye el caso a partir de testimonios y material de archivo, en un relato de menos de 100 minutos.

El documental explora la muerte dudosa de un banquero multimillonario.

El estreno extra del 17 de diciembre

¿Qué hay en la caja? (Reality)

Neil Patrick Harris conduce este programa de juegos en el que los participantes responden preguntas para ganar premios ocultos y deben evitar que sus rivales se los quiten.

