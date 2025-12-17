Hoy se cumplen 36 años del primer capítulo de Los Simpson, la serie animada más icónica

Este 17 de diciembre se cumplen 36 años desde el estreno de la icónica serie animada Los Simpson en televisión . Su primer episodio revolucionó la época y, hasta hoy, la serie se ha consolidado como un verdadero ícono de varias generaciones.

El 17 de diciembre de 1989 , Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson hicieron su debut en la pantalla de Fox Broadcasting Company , presentando al mundo la vida cotidiana de una familia de clase media en la ciudad ficticia de Springfield.

Desde entonces, la serie ha recorrido un camino sorprendente: 37 temporadas y aproximadamente 797 episodios , distribuidos en numerosos países. En Argentina , su primera emisión fue el 8 de febrero de 1991 por Telefe , conquistando rápidamente a varias generaciones de televidentes.

El impacto de Los Simpson también llegó al cine : la película estrenada en 2007 , aunque recibió críticas mixtas, logró recaudar cerca de 526 millones de dólares a nivel mundial, consolidando aún más la influencia de la serie.

Cada capítulo tiene su propia magia, con temporadas completas donde los diálogos brillan por su ingenio y vigencia. Además, muchos de estos episodios han sorprendido al público por sus “predicciones” de hechos futuros, un detalle que añade otra capa de fascinación a esta serie emblemática. / Infobae

